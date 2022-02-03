سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla أهم مواصفاتها وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla تخطف أنظار الجميع كعادتها، وذلك لأن سيارات تويوتا تعتبر السيارات الأكثر مبيعاً في العالم أجمع، وهذا ما كشفته الإحصائيات مؤخراً بعدما رصدت مبيعات سيارة تويوتا كورولا كل 28 ثانية في جميع دول العالم، ليكمل العملاق الياباني مسيرته التي بدأت في ستينات القرن الماضي بإصدار تحديثات سنوية على أنظمة الأمان والسلامة، الخامات، والوسائل التكنولوجية، فهي تتمتع بمواصفات عالية الجودة من حيث المواصفات الميكانيكية وجميع الرفاهيات لحاجات المستخدم العصري، وفيما يلي أهم وأبرز مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022، بالإضافة إلى أسعار سيارة Toyota Corolla 2022 الجديد.

تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla

تأتي السيارة بمحرك قوي بقوة 120 حصان، وسعة تصل إلى 1600 سي سي.

سواعد المحرك تعمل بنظام VVT-I، كما أنه متكون من 8 اسطوانات.

السيارة مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك، يعمل بتقنية CTV.

السيارة من نوع سيدان مدمجة، تأتي السيارة بتصميم مفعم بالفخامة والتميز بداية من المصابيح الليد الجانبية.

تصميم الشبكة الأمامية التي يتوسطها شعار الشركة، وحتى الجنوط الفاخرة المصنوعة من سبائك معدنية قوية يصل قياسها إلى 18 بوصة.

هذا التصميم الخارجي مستوحى من سيارة تويوتا كامري التي تعتبر واحدة من السيارات الرياضية الفارهة من حيث الخطوط المحيطة بالأبواب والعجلات الرياضية.

مميزات كورولا 2022

يمتاز الإصدار الجديد للسيارة بمعدل تسارع عالي، فيحتاج السائق 10.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة إنطلاقاً من وضع الثبات.

تأتي السيارة بعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن/ متر لضمان الثبات في المنعطفات.

تتميز السيارة بتوفيرها النسبي في استهلاك الوقود، ليصل متوسط استهلاك السيارة عند قطع مسافة 100 كم إلى 6.8 لتر تقريباً.

مواصفات المقصورة الداخلية لتويوتا كورولا 2022

تأتي السيارة بمقاعد مغلفة بجلود عالية الجودة، كما أنها مريحة قابلة للتعديل بشكل أوتوماتيك لتأخذ العديد من الوضعيات المريحة.

عجلة قيادة توفر لك العديد من الوظائف.

نوافذ واسعة بزجاج قوي من النوع الفاميه.

فتحة سقف، بالإضافة إلى فتحات تهوية خلفية.

يوجد بها كونسول وسطي، يضم شاشة تحكم بحجم 7 بوصة مثبتة بشكل بارز، تعمل بنظام ترفيه فئة Entune 3.0.

سعر تويوتا Corolla 2022

تم طرح سيارة تويوتا كورولا في السوق المصري بسعر يبدأ من 312.000 جنيه وقابل للأرتفاع حتى 472.000 جنيه.