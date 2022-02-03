نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات مستعملة على 7 سنوات وبدون سداد أي دفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط سيارات مستعملة على 7 سنوات وبدون سداد أي دفعات، توفرت ضمن أحدث عروض التقسيط بدون مقدم أو دفعة مؤخرة من خلال التقبيل سيارة هيونداي النترا 2022 فل كامل، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 5000 كيلو متر فقط، تتميز بمواصفات فل كامل كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعه والبلوتوث والأوامر الصوتية، شاشه وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، فتحه سقف وجنوط كروم رياضية. السيارة للتنازل بدون مقابل والتقسيط على سبع سنوات عن طريق البنك الأهلي، قيمة القسط 1217 ريال شهرياً تم سداد قسطين والباقي 58 قسط على 5 سنوات، قيمة الدفعة الأخيرة 42 ألف ريال يمكن تقسيطها على 24 شهر ليصل مجموع الأقساط إلى 82 قسط وقيمة الكاش 100 ألف ريال.

عروض تقسيط سيارات مستعملة على 7 سنوات

تتوفر للتقبيل سيارة شانجان ايدو بلس 2022 ليمتد، ماكينة 4 سلندر 1400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 14 ألف كيلو متر، تتميز بمواصفات فوق الممتازة وتتضمن حساسات خلفية، كاميرا 360 درجة، إضاءات ليد بالكامل، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك ونظام ملاحة و6 مكبرات الصوت، صندوق خلفي كهربائي وشاشة ترفيه وفتحة سقف بانوراما بالاضافة إلى مواصفات أمان كاملة. السيارة للتنازل تقسيط عن طريق البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري 1464 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 وعدد الأقساط المتبقية 53 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 16720 ريال يمكن تقسيطها على 24 شهر ليصل مجموع الأقساط المتبقية إلى 77 قسط ومبلغ السداد المبكر 71 ألف و657 ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا يارس 2022 واي بلس فل كامل، ماكينة 4 سلندر 1500 سي سي قير أوتوماتيك و الممشى 2000 كيلو متر فقط. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، فتح السيارة بالريموت، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومقاعد مخمل، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث، ابل كاربلاي و4 مكبرات للصوت. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل على سبع سنوات عن طريق بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 840 ريال تم سداد قسطين فقط، قيمة الدفعة الأخيرة 24400 ويمكن تقسيطها على سنتين ليصل مجموع الأقساط إلى 82 قسط.

سيارات 2022 للتنازل تقسيط

تتوفر للتقبيل سيارة فورد تورس 2022 امبيانتي الوكيل الناغي، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي بنزين تيربو قير أوتوماتيك ثماني السرعات والممشى 13 ألف ريال. السيارة متوفرة للتنازل بنظام الأقساط وبدون مقابل لنقل الملكية، التقسيط على سبع سنوات إلا أربعة أشهر مدفوعة الأقساط وجهة التنازل بنك الريلض، تم سداد 4 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 56 قسط، قيمة القسط الشهري 1840 ريال والدفعة الأخيرة 56 ريال يمكن تقسيطها أما السداد المبكر فقيمته 144 ألف ريال.