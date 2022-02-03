نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم يتجاوز 40 ألف على سعر سيبرا اليفيشن بيك اب موديل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم يتجاوز 40 ألف على سعر سيبرا اليفيشن بيك اب موديل 2021، نقدم لكم اليوم عرض جديد ومميز هو الأبرز ضمن تخفيضات السيارات لهذا الأسبوع، حيث توفر خصم يصل إلى 20% على فئة اليفيشن بيك أب من جي ام سي سيبرا غمارة موديل 2021. نتحدث اليوم عن أبرز المواصفات والتجهيزات التي تتميز بها تلك الفئة صاحبة المحرك العملاق والتصميم القوي، كما نكشف لكم كعادتنا عن أقل سعر للسيارة داخل اللملكة ضمن تصفيات موديلات 2021، وعرض غير مسبوق بخصم يصل إلى 20 بالمائة من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات.

تخفيض سعر جي ام سي سييرا 2021

تتميز فئة اليفيشن بيك اب بمحرك عملاق 8 سلندر سعة 5300 سي سي يولد قوة تعادل 355 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك تبترونيك سداسي السرعات. تم الإعلان مؤخراً عن تخفيض سعر جي ام سي سييرا 2021 ضمن عروض السيارات بمعارض التوكيلات العالمية والتي تتميز بفروع في كافة أنحاء المملكة، حيث وصل سعر فئة اليفيشن بيك أب غمارة إلى 165 ألف و810 ريال بدلا من 206 ألف و954 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة والخصم يتجاوز 40 ألف ريال.

يتميز التصميم الأمامي لسيبرا بيك أب 2021 بصدام ستانستيل وأنوار ليد بالكامل، بالاضافة إلى كشافات ضباب أمامية ليد وإكسسوارات كروم، كما أنها مزودة بحساسات امامية وجنوط الومينيوم مقاس 22 إنش. ويتميز التصميم الخلفي للسيارة بوجود كاميرا خلفية محيطية 360 درجة مع إضاءة وانوار ليد خلفية إلى جانب اربع حساسات خلفية، الحوض في تلك الفئة مجهز بكشافات ومنفذ طاقة والصندوق الخلفي يمكن التحكم به كهربائياً.

سيبرا اليفيشن بيك اب موديل 2021

تتميز فئة اليفيشن بيك اب الجديدة من جيمس سييرا بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي وفورميكا تخشيب، نظام السنترلوك وزجاج كهربائي بالكامل إلى جانب نظام حماية من السرقة، جلنط كهربائي وفرامل مانعة للانغلاق بالاضافة إلى تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات. السيارة مزودة كذلك بإير باجات أمامية وجانبية وعدد 2 احزمة أمان، شاحن لاسلكي ومنافذ للشحن والطاقة، تحكم ثلاثي من خلال عجلة القيادة في النظام الصوتي، البلوتوث وعداد الرحلات، مكيف بتحكم منفصل بين السائق والراكب. تتميز تلك الفئة من جيمس سييرا 2021 بوجود حساسات للثبات الالكتروني والكفرات وضغط الإطارات، مع تقنية التحكم في الثبات والانزلاق.