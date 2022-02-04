نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة كيا موهافي 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا موهافي تعد مسار تساؤل العديد من المهتمين بالمتابعة المستمرة للتحديثات والتعديلات التي يتم إضافتها على عالم السيارات وبالأخص موديل سيارة موهافي الشهيرة والتي قد أضيف لها عدد من التحديثات والتعديلات على نسختها الأخيرة وهذا ما جعلها تعد من بين أهم الموديلات التي تتواجد في التوقيت الحالي من السيارات، ومن خلال تلك السطور التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة وأهم ما تحتوي عليه من خصائص ومميزات وأهم التجهيزات والتي تتوفر بالسيارة بشكل أساسي مع بيان سعرها بالأسواق.

مواصفات سيارة كيا موهافي موديل 2022

مواصفات وأسعار سيارة كيا موهافي تعد من الموديلات التي تحمل الكثير من الخصائص التي قد وضعتها تلك الشركة الكورية ذات الكفاءة العالية والخبرة الطويلة بمجال التصنيع للسيارات، ومن خلال ما يأتي توضيح لأهم ما تمتلكه السيارة من مواصفات تجعلها من المركبات التي يتم البحث بشكل دائم عن أهم تفاصيلها.

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي من أهمها ما يلي

من أكثر وأهم المواصفات التي تحتوي عليها تلك السيارة ما يلي:

السيارة تمتلك أفضل المواصفات وأهمها المحرك بالسعة ألف وستمائة سي سي.

المصابيح من نوع ليد متوفرة بالسيارة.

تم تزويد الواجهة للسيارة بالشبك الأمامي.

متوفر بالسيارة الشارة المخصصة للمرور بالانعطافات أو الزوايا.

تتوفر الخاصية التي تراقب النقط العمياء.

أهم عوامل السلامة في السيارة كيا موهافي

العديد من التجهيزات التي تهدف لسلامة القيادة، والتي من أهمها ما يأتي:

السيارة متوفر فيها المقاعد التي تمنع الانغلاق والتي تحول دون الاصطدامات ويتيسر من خلالها التحكم الكامل بالسيارة وقيادتها.

متوفر خاصية الحقن الإلكتروني المخصص للفرامل.

تتواجد أيضا الوسائد الهوائية لتجنب التعرض للاصطدام.

السيارة يتواجد بها نظام قفل الأمان من النوع الإلكتروني.

أهم مزايا السيارة كيا موهافي

المقصورة من الداخل مريحة ومتسعة.

تتوفر فيها الشاشة التاتش ومشغل السي دي.

يتوفر راديو بالسيارة.

يتوفر راديو بالسيارة. السيارة مكيفة أوتوماتيكيا.

أسعار سيارة كيا موهافي

السعر الخاص بالسيارة من هذا الموديل الكوري المميز تتوفر بعدد اثنين من الفئات، والسعر الخاص بها يبدأ من خمسة وثمانين ألف ريال سعودي، ويصل السعر الخاص بنفس الموديل ولكن من الفئة الثانية لتسعين ألف ريال