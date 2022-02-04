“اخر اصدارات بيجو”.. مواصفات سيارة بيجو 208 عام 2022 وأسعارها في الأسواق

تعد السيارة بيجو 208 اخر إصدار عام 2022 واحدة من أقوى السيارات الموجودة في سوق السيارات العربي، نظرا لما يتوفر بها من وسائل أمان وسلامة والعديد من المميزات التي جعلتها ضمن الإختيارات الأولى لراغبى الحصول على سيارة مناسبة للفرد والأسرة، ولكن سعر السيارة بيجو 2022 لعام 2022 جاء مرتفع نسبياً مقارنة بالسيارات المنافسة للسيارة بيجو 208، كما تتوفر السيارة بيجو 208 داخل الأسواق بفئتين وهما ACTIVE وهي الفئة الأولى، بينما يطلق على الفئة الثانية GT، وسوف نتحدث في هذا المقال عن اهم المواصفات المتعلقة بسيارة بيجو اخر إصدار عام 2022 وأسعارها في مصر والسعودية والأمارات.

مواصفات السيارة بيجو 208 إصدار 2022

تقوم السيارة بيجو 208 إصدار 2022 إستهلاك وقود يصل إلى 18.5 لتر عند السير 100 كيلو، كما يبلغ عزم دوران السيارة 230 نيوتن لكل متر سير وفيما يلي نوضح بعض المواصفات الخاصة بالسيارة بيجو 208:

المواصفات الخارجية للسيارة

تحتوي السيارة بيجو 208 إصدار 2022 على مصابيح للرؤية الأمامية من النوع LED.

الوزن الكلي للسيارة بيجو 208 هو 1240 كجم، كما جاءت السيارة بجنوط قياسه يصل إلى 17 بوصة.

تمتلك السيارة بيجو 208 على ناقل حركة أوتوماتيكي عدد سرعاته 6 سرعات.

المواصفات الداخلية للسيارة

يتوفر بالسيارة بيجو 208 إصدار 2022 كافة وسائل الأمان والسلامة مثل نظام ABS وهو الفرامل المانعة للإنزلاق.

تحتوى السيارة بيجو 208 على شاشة بحجم 10 بوصة لعرض المعلومات اللازمة كما تستخدم كوسيلة للترفية بالسيارة.

سعة محرك السيارة بيجو 208 إصدار 2022 حوالي 1.2 لتر حيث يستطيع توليد قوة أقصاها 130 حصان.

سعر السيارة بيجو 208 إصدار 2022