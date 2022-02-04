القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser بشكلها الجديد بمواصفات عالمية واسعار خيالية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، سيارة تويوتا اف جي كروزر من أهم الشاحنات والتي تتواجد في التوقيت الحالي بالسوق المحلية والأسواق العالمية وتعد من بين أقوى المركبات وشاحنات النقل التي حازت على الشهرة الكبيرة بفضل ما يتواجد فيها من العديد من المميزات والتي تظهر على مختلف التجهيزات التي تتوفر بالسيارة، وكل الملحقات الخاصة بها والتي تهدف بشكل كبير إلى مزيد من الرفاهية طوال رحلة القيادة، مع العديد من المواصفات الأكثر تميز للسيارة، ومن خلال الآتي عرضا كاملا عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من السيارات المتميزة والفارهة، والتي تجمع ما بين التصميم الكلاسيك الأنيق مع عصرية محتوياتها من الداخل وقوة التصميم سواء على مستوى الشكل أو على مستوزى خامة التصنيع القوية والتي تصلح للعبور بأي طريق مهما بلغت درجة وعورته، حيث تمتلك السيارة عدد كبير من الملحقات فضلا عن المواصفات الفريدة.

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

أهم وأفضل المواصفات تتواجد بالسيارة من نوع موديل تويوتا إف جي كروزر والتي تمتلك الآتي من المواصفات القادمة:

السيارة قوية الهيكل من الخارج، ومتسعة المقصورة ومقاعدها مريحة.

متوفر بها أهم الملحقات والتجهيزات للمزيد من أمن القيادة، وأهمها الوسائد الهوائية، والتي تعد من أهم تجهيزات السيارة لمنع التعرض للارتطام أو تلقي الصدمات.

السيارة متوفرة بالمحرك من السعة أربعة لتر.

السيارة قد تم تزويدها بنوع أقفال مميز، ومتواجد بالخلف.

المحرك الخاص بالسيارة يعمل بعزم دوران ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.

المحرك بقوة تبلغ مائتين ثمانية وستين حصان.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك، ومقسم لعدد خمس سرعات.

مميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022