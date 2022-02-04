سيارة شانجان cs85 موديل 2022 في السعودية سعرها ومواصفاتها

أعلنت الشركة الصينية المصنعة لسيارات Changan عن اطلاق سيارة شانجان CS85 في عام 2019 خلال فعاليات معرض غوانزو الدولي للسيارات. حيث تمكنت في ظرف قياسي من اكتساب شهرة كبيرة في الأسواق السعودية، حيث تعتبر من فئة السيارات الكروس أوفر ذات الأربعة أبواب العصرية منخفضة التكلفة وحققت هذه السيارة قدرا كبيرا من النجاح وجلبت أنظار العديد من الوكلاء والمستوردين في مختلف دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بالتفصيل على مواصفات و أسعار شانجان CS85 في المملكة العربية السعودية

مواصفات سيارة شانجان CS85

تحتوي سيارة شانجان CS85 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو ٢٫٠ وهو نفس المحرك الرائع لطراز Changan CS95 الرئيسي، كما تحتوي على ناقل حركة كهربائي ٨ سرعات، أقصى عزم دوران٣٦٠ N·m

يمكن لمحرك السيارة ان يولد سرعة من الثبات وحتى 100 كم في غضون سبعة ثواني ونصف، كما ان معدل استهلاك البنزين حوالي 13.9 كيلو متر لكل لتر.

مزودة بنظام التحكم في السرعة، والتحذير من النقاط العمياء، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام المساعدة عند الانطلاق على المرتفعات.

تتوفر السيارة الحديثة على تقنية دعم الفرامل. ونظام مراقبة ضغط الإطارات، كما تحتوي على نظام قفل الباب الأوتوماتيكي، ومزودة بستة وسائد هوائية. ونظام وقوف السيارات الأوتوماتيكي.

يبلغ طول سيارة شانجان 4.720 ملم. كما يصل عرضها الى 1.845 ملم

علاوة على ذلك فإن ارتفاع سيارة شانجان يبلغ 1.665 ملم. كما تحتوي على قاعدة عجلات 2.705 ملم.

كما تحتوي السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية سلسة وذات 8 سرعات. وبذلك فغن محرك CS85 يعيد كفاءة استهلاك الوقود ذات الدورة المركبة 7.9 لتر / 100 كم متواضعة نسبيًا.

تستجيب سيارة شانجان في الزوايا وتحكم جيد في الهيكل بالكامل، وتوفر قبضة خلفية مطمئنة عند الخروج.

إطاراتها 225 / 55R19 توفر قبضة جيدة وامتثالًا للقيادة، في حين أن توجيهها يكون دائما سريع وخفيف ومباشرًا ودقيقًا، إن لم يكن دقيقًا بشكل خاص لإحساس الطريق وملمسه. في هذه الأثناء ، بدا طراز CS85 مستقرًا ومستقرًا بسرعة ، نظرًا لأنه قابل للمناورة ولكنه ملتزم من خلال الزوايا.

سعر سيارة شانجان cs85 في السعودية

حسب آخر الأسعار المتداولة في مختلف أسواق المملكة فإن سعر سيارة شانجان يبدا من 95.000 ألف ريال سعودي.