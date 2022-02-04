نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات شاحنة رام 2024 شاحنة البيك آب الجديدة وسعر السيارة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات شاحنة رام 2024 ، بعد أن كانت شركة Dodge Ram واحدة فانفصلت دودج عن رام فاستعدت الشركة الجديدة وهي شركة رام لأن تطلق أول شاحنة بيك أب كهربائية، وفي الغالب أنها ستستخدم Electric 1500 وهي العلامة التجارية التي تم إيداعها مؤخرًا، ولكن محتمل بشكل كبير أن تسعى إلى اقتنائها. بالإضافة إلى انه تم رفع علامة تجارية حديثة من قِبَل FCA وذلك تحت مجموعة Stellantis وتم إيداعها في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الذي يدعى (USPTO)، حيث قد تكون السيارة الجديدة بمثابة دليل لما سيطلق عليه العلامة رام أول شاحنة بيك آب كهربائية. والجدير بالذكر أن العلامة التجارية كانت باسم Revolution وتم تقديمها في 27 يناير من العام الجاري واكتشفتها CarBuzz ولمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارة تابعنا في السطور القادمة.

مواصفات شاحنة رام 2024

مكتب العلامات التجارية قد وافق على طلب العلامة التجارية للموافقة على شاحنة رام ولكن يجب الذكر أنه لم يعينه للفاحص بعد. حيث أنه لم يكن التطبيق خاص بنمط خط العلامة أو الحجم أو اللون. وأكدت Stellantis أنها سوف تقدم نسخة BEV وهي نسخة سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من Ram 1500 العام الماضي.

حيث أنه قد أعلنت الشركة عن ذلك في عرض تقديمي. حيث قال ” مايك كوفال” وهو الرئيس التنفيذي لشركة رام إن سيارات رام من إنتاج شاحنة رام الكهربائية سوف يبدأ في عام 2024. ومن المقرر أنه سوف يتنافس رام 1500 BEV مع سيارة Ford F-150 Lightning وسيارة Silverado EV وسيارة Rivian R1T وسيارة GMC Hummer EV وأخيراً سيارة Tesla Cybertruck.

سيارات رام

و لم تقدم شاحنة رام تفاصيل حول سيارة 1500 الكهربائية. ولكنه كما يبدو على السيارة بعض الصفات مثل :-

سيارات رام تحتوي على شبكة طويلة.

تحتوي على شبكة طويلة. كما أن بها عناصر إضاءة ضيقة.

كما أن شاحنة رام بها شارة مضيئة ودفيئة صغيرة.

مع كل الصفات تلك فمن المتوقع أن تتغير مرة أخرى. حيث أنه قد يتأخر رام عن حفلة شاحنات EV لكن “كوفال” قال إن الشركة “لا تسير على خطى منافسينا”.

شاحنة رام

وتجدر الإشارة إلى أن شاحنة رام قد تستخدم أو لا تستخدم علامة Revolution التجارية للشاحنة الكهربائية. ولكن نظراً إلى الجدول الزمني والمعنى في وراء هذا الاسم. هناك احتمالية كبيرة أن يكون هذا هو ما آلت عليه الأمور بعد كل شيء.

جدير بالذكر أن أغلب دول العالم أصبحت تهتم بتزويد الشراء للسيارات الكهربائية. وذلك كبديل صديق للبيئة بدلاً من السيارات التي تعمل بالوقود الذي يحترق مثل البنزين والسولار. حتى وإن تم تحريم بعض الدول أن تسير النوع الثاني مع حلول الأعوام القليلة المقبلة. وذلك بينما أنه تم إعداد شاحنات بيك آب الكهربائية لكي تحدث ثورة. وتلك الثورة ستحدث في الطريقة التي نرى بها الشاحنات. وذلك من شاحنات العمل الضخمة. تلك الشاحنات التي تستهلك كميات كبيرة من الغازات إلى الآلات الصديقة للبيئة.

أما بالنسبة لسعر السيارة فلم يتحدد إلى الآن ولكن تابعنا عزيزي القارئ فسوف نطلعك على كافة تفاصيل مواصفات شاحنة رام 2024 عندما تتوفر.