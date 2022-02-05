نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة الكورية.. سيارة كيا نيرو 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة كيا نيرو نتعرف عليها من خلال السطور حيث تعد تلك السيارة واحدة من بين السيارات الأقوى التي تتواجد بالسوق المحلي والعالمي، وتعد تلك النوعية من الشاحنات من السيارات اتي يشيع استعمالها على أصعب الطرق الوعرة، ومن خلال تلك السطور نتعرف بمزيد من التفصيل على أهم المعلومات حول التركيب الداخلي للسيارة مع بيان أهم مميزاتها، وأهم ما يتواجد بها من تجهيزات في المقصورة الداخلية للسيارة، كما سنتعرف على تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة كيا نيرو

مواصفات وأسعار سيارة كيا نيرو يتحدث فيما يتعلق بها الكثير من الناس، ومن خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة نتناول أهم المعلومات التي تخص تصميمها حيث تتوفر بالسيارة القوة الهيكلية التي تمكنها من السير بأصعب الطرق ومن أهم مواصفات السيارة ما يأتي:

مواصفات ومميزات سيارة كيا نيرو

مواصفات سيارة كيا نيرو نطرحها من خلال تلك النقاط المقبلة:

السيارة من الخارج تصميمها قوي ومميز.

القوة للعجلات كبيرة وطول قاعدتها مناسب للسير بأمان على مختلف الطرق.

المحرك بالقوة التي تبلغ ثمانين حصتن.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو ألف وستمائة سي سي.

التجهيزات الخاصة بالسيارة

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات والتي من أبرزها ما يأتي:

الفرامل من النوع المانع للانغلاق، وتعمل بالنظام إي بي إس.

الوسائد من النوع الهوائي متوفرة بالسيارة وتمنع التعرض للتصادمات مع المرور بالطرق المتعرجة.

المرايا من النواحي الجانبية بالسيارة كيا نيرو تطوى كهربيا.

المقاعد مريحة، والمقصورة تعد متسعة.

مزايا السيارة كيا نيرو

السيارة تعد من السيارات المكيفة.

يتوفر المشغل للسي دي.

يتواجد راديو بالسيارة.

شاشة بحجم ستة ونصف بوصة متوفرة بالسيارة.

متواجد بالسيارة منفذ يو إس بي، وإي يو إكس.

أسعار سيارة موديل كيا نيرو

السيارة متوفرة بمختلف السوق المحلية، كما تتواجد بالمعارض المنتشرة على مستوى العالم، والسعر الخاص بها مائة واحد وعشرين ألفف ريال سعودي والموديل بفئة واحدة فقط، وتعد ممتلكة للكثير من التجهيزات والتي تتوفر بمستوى عالي من الجودة وبأعلى تطبيق لمعايير تصنيع السيارات العالمية.