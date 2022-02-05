سعر ومواصفات فولكس فاجن جيتا 2022 Volkswagen Jetta أفضل سيارة سيدان

الجميع يبحث عن سعر ومواصفات فولكس فاجن جيتا 2022 Volkswagen Jetta، حيث أنها حصلت على المركز الثالث في أكثر السيارات مبيعًا ضمن تشكيلة فولكس فاجن، فهي تعد من أفضل السيارات السيدان بشكل عام، وأهم مميزات هذه السيارة أنها تناسب العديد من الأغراض فهي واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تتمكن من السير في الطرق شديدة الانحدار، كما أنها سيارة مناسبة للعائلة، وتتميز بتصميم وإمكانيات يبحث عنها الشباب دائمًا عند شراء سيارة جديدة.

مواصفات فولكس فاجن جيتا 2022 Volkswagen Jetta

تأتي سيارة فلوكس فاجن مع مواصفات رائعة تجعل منها سيارة مميزة وبإمكانيات يبحث عنها كل مشتري، حيث أنها تتميزة بالتكنولوجيا العالية وتوفر مطور قوي، وتتميز بمعايير سلامة وأمان جيدة مما يجعلها قيادتها ممتعة وأمنه على الأسرة في نفس الوقت.

تتميز السيارة بمحرك توربو رباعي بقوة 158 حصانًا، وسعة 1.5 لترًا، وعزم دوران يبلغ 184 رطلاً، ويمكن ربطه إما بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. ونلاحظ هنا التطور حيث أن المحرك القديم كان رباعي الأسطوانات بقوة 147 حصان وسعة 1.4 لتر.

كما تم استبدال طراز R-Line بنموذج رياضي أكثر. إلى جانب تصميمها المميز، فهي تسير على عجلات معدنية بقياس 17 بوصة، وإطارات خارجية وداخلية سوداء ، ومقدمة أمامية قابلة للقفل إلكترونيًا

تصميم فولكس فاجن جيتا 2022 من الداخل ووسائل الترفيهة

توفر فولكس فاجن جيتا الجديدة من الداخل مساحة واسعة توفر الراحة للركاب، وبالنسبة للسائق تتميز برؤية خارجية ممتازة. فهناك أيضًا الإضاءة الداخلية المحيطة القابلة للتخصيص ، وشحن الأجهزة اللاسلكية ، والمقاعد الأمامية جيدة التهوية.

وهناك تكنولوجيا عالية تجعل قيادتها ممتعة مثل، تضم نظام معلومات وترفيه سريع الاستجابة مزود بإمكانيات Apple CarPlay و Android Auto.

السيارة مزودة بمكيف يعمل للتبريد في فصل الصيف ومدفأة لفصل الشتاء ويمكن للركاب في التحكم في المكيف والمدفأة من الأزرار الموجودة بالمقاعد.

الموجودة بالمقاعد. المقاعد أنيقة مصنوعة من خامات عالية الجودة باللون الأسود وتتميز بنقوش أنيقة.

وسائل الأمان والسلامة في سيارة 2022 Volkswagen Jetta

تضم سيارة 2022 Volkswagen Jetta ميزة التحذير من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية مراقبة النقطة العمياء القياسية والتنبيه عبر حركة المرور الخلفية يتوفر مثبت السرعة التكيفي مع تقنية التوقف والانطلاق.

الضمان وتغطية الصيانة في فولكس فاجن جيتا 2022

تتمتع فولكس فاجن بضمان جيد فهناك تعويض يقدم من الشركة مع بعض الصيانة المجانية. مدة الضمان اربع سنوات أو 50000 ميل، وتتم تغطية الصيانة المجانية لمدة عامين أو 20000 ميل.

سعر فولكس فاجن جيتا 2022 Volkswagen Jetta

يبدأ سعر سيارة فولكس فاجن جيتا 2022 من 21,190 دولار بينما يرتفع سعر Jetta Sport قليلاً إلى 22،090 دولارًا، ويصل سعر السيارة حسب الفئة والإمكانيات إلى 32،790 دولارًا.