بدون أي دفعات أولية سيارات للتنازل في السعودية من مصرف الراجحى

يقدم بعض مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع تمويل مصرف الراجحي السعودي عدة سيارات للتنازل في السعودية مقابل الحصول على قسط بنكي، وكانت هذه السيارات بدون أي دفعات أولية من قسطها وقد يصل القسط الشهري لسعرها إلى أقل من ألف ريال سعودي، وبالتأكيد هناك الكثير من الأشخاص التي تبحث عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة لمقدرتهم المادية، وتعد هذه السيارات هي الأكثر تناسبًا معهم ومع ظروفهم المادية.

سيارات للتنازل في السعودية

سيارة تويوتا راش 2021

أبرز مواصفات السيارة:-

سعر تنازل سيارة تويوتا راش 2021 كان بدون مقابل وكان القسط الشهري يبلغ ألف و71 ريال سعودي.

بينما طول السيارة هو أربعة أمتار و43 سم.

عرض السيارة هو متر و69 سم.

ارتفاع السيارة متر واحد 70 سم.

بينما الخلوص الأرضي للعجلات يبلغ 220 مللي متر وطول قاعدة عجلاتها مترين و68 سم.

وزن السيارة الكلي يبلغ 1870 كيلو جرام وحجم خزان الوقود 45 لتر.

بينما سعة الموتور 1500 سي سي.

بينما قوة الموتور 103 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 136 نيوتن لكل متر.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

2. سيارة هيونداي أزيرا 2020

مواصفات السيارة:-

سعة المحرك حوالي 3000 سي سي وأقصى عزم دوران 287 نيوتن لكل متر.

بينما قوة المحرك 250 حصان وعدد الدورات التي يصل إليها المحرك هي 5400 دورة في الدقيقة.

تعمل السيارة بخاصية الجر الأمامي.

بينما معدل استهلاك البنزين 11.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

لتر لكل 100 كيلو متر. أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 220 كيلو متر لكل ساعة.

بينما حجم خزان البنزين يصل إلى 70 لتر.

السيارة يبلغ قسطها الشهري 2 ألف و78 ريال سعودي بدون مقابل.

3. سيارة هوندا أوديسي EX 2018

مواصفات السيارة:-

يبلغ القسط الشهري للسيارة حوالي 2.127 ريال سعودي بدون مقابل.

بينما محرك السيارة قوي يقترن بتفيس أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات وست أسطوانات.

قوة المحرك 280 حصان ويستغرق 5500 لفة لكل دقيقة بعزم دوران 345 نيوتن لكل متر.

4. سيارة تويوتا كامري 2021

مواصفات السيارة:-