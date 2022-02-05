نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة والمتانة.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 نتطرق لها عبر ما يلي من تلك السطور المقبلة، حيث تعتبر السيارة من نوع كيا سبورتاج من أقوى السيارات بالتصميم الرياضي الفريد، والتي تعد ذات شهرة واسعة على مستوى العالم نظرا لما تمتلكه السيارة من مواصفات نتحدث عنها عبر الآتي.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 أهم ما يتم البحث عنه وهذا من مختلف الراغبين في أن يقوموا بالاقتناء لتلك النوعية المهمة والمنتشرة وذائع الصيت من المركبات التي تمتلك قدر كبير من القوة في التصميم مع الروعة الفائقة والسلاسة المطلقة في الأداء حتى على أي طريق من الطرق التي بها منعرجات أو منعطفات، وما تحمله تلك السيارة من الأداء المميز يعد نتيجة المواصفات والخصائص والتجهيزات التي تمتلكها السيارة من نوع كيا سبورتاج المتميزة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

من أهم مواصفات السيارة ما يأتي:

السيارة تمتلك محرك ينتج قوة مائة سبعة وسبعين حصان.

عزم الدوران مائتين خمسة وستين نيوتن لكل متر.

السعة الخاصة بمحرك السيارة لتر ونصف.

الناقل الخاص بالسيارة من النوع اليدوي.

السرعة تصل لنحو سبع مستويات.

السرعة تصل لنحو سبع مستويات. متوفر بالسيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق.

المقصورة متسعة وتمتاز بجمال تصميمها.

أهم التجهيزات التي تتوفر بالسيارة كيا سبورتاج 2022

التجهيزات التي تتوفر بالسيارة من ماركة كيا موديل سبورتاج نتطرق لها من خلال ما يأتي:

المقصورة الداخلية تتمتع بتوفر عدد من التجهيزات مثل الوسائد الهوائية والتي تمنع أي رضوض أو صدمات.

متوفر أيضا

متوفر أيضا متواجد أيضا المصابيح التي تعمل بالتقنية الليد.

متوفر وصلات يو إس بي وإي يو إكس.

أهم الإضافات المتواجدة بالسيارة

أهم الإضافات المتواجدة بالسيارة متوفر في السيارة من النوع التكييف الأوتوماتيكي.

تتوفر في تلك المركبة الرياضية أيضا شاشة تاتش بمقاس سبعة بوصة.

التنبيه عن طريق الخاصية الإلكترونية والتي تشير إلى التغيير بالمسار.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

تبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage، السيارة متوفرة بمختلف المعارض المحلية والعالمية بأسعار مختلفة وهذا حسب الفئة المنتمية لها والأسعار الخاصة بها بالسوق السعودي تبدأ من مائة ستة وأربعين ألف ريال.