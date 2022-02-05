نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وافضل عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022، تعد سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 من أفضل السيارات التي تتمكن من السير على الطرق الوعرة حيث تتمتع بمواصفات خارقه تزيد من شهرتها في السوق السعودي ويقبل على شرائها العديد من العملاء، وسوف يتم طرح سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 خلال الشهور الأولي من عام 2022، وإليكم مواصفات السيارة ومميزاتها وعروض التقسيط الخاصة بها.

تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022

تويوتا لأند كروز من السيارات الجميلة داخل السعودية ونحن من خلال موقنا قدمنا لكم مميزاتها ومواصفاتها وعروض تقسيتها

عرض تقسيط تويوتا لأند كروزر 2022

تبدأ أسعار سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 في السوق السعودي من 226.400 ريال سعودي.

من 226.400 ريال سعودي. و يمكن تقسيط السيارة على 60 شهر بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 900 ريال سعودي.

قيمه الدفعة الأولى لقسط السيارة 187.207 ريال سعودي.

و تبلغ قيمه الدفعة الأخيرة 104.144 ريال سعودي.

يدفع العميل ضريبه القيمة المضافة عن طريق التمويل وعقد التقسيط من نوع التأجير التمويلي.

مواصفات سيارة تويوتا لأند كروزر 2022

تتميز السيارة بمحرك بقوة 409 حصان كما تبلغ سعته 3500 سي سي أي ما يعادل 3.5 لتر.

المحرك مزود بناقل حركه أوتوماتيكي يتكون من ثمان أسطوانات، ويبلغ عزم دوران السيارة 649 نيوتن/متر.

تتراوح أبعاد السيارة ما بين 4950 ملليمتر للطول، أما عرضها يبلغ 1978 ملليمتر وترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 2849 مليمتر.

يصل وزن السيارة إلى 2619 كيلو جرام وهي بذلك أخف من الإصدار السابق من تويوتا لأند كروزر ب 200 كيلو جرام.

يبلغ طول قاعده عجلات السيارة 2850 ملليمتر.

وتتميز بوجود مصابيح أماميه تعمل بتقنية الليد تزين واجهة السيارة الأمامية.

كما أنها مزوده بشاشه للوثائق المعلوماتية تعمل عن طريق اللمس بمقاس 12.3 بوصة.

تعمل السيارة عن طريق الدفع الرباعي للعجلات.

مميزات سيارة تويوتا لأند كروزر 2022

تحتوي على بلوتوث.

يمكن تشغيلها عن بعد بدون مفتاح.

تتميز بوجود تكييف للهواء للتغلب على الحرارة أثناء القيادة في الصيف.

يوجد بها العديد من وسائل الأمان مثل نظام الفرامل المانع للانغلاق وتقنيات كشف النقط العمياء.

تم صناعه مقاعد السيارة من القماش الذي يتميز بالجودة الكبيرة والفخامة.

تحتوي على منافذ يو أس بي.

تشمل شاشة لمس للترفيه تحتوي على نظام الملاحة.

عيوب سيارة تويوتا لأند كروزر 2022