أقوى موديلات السيارات بالفخامة والقوة سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات وسعرها الخيالي في المملكة العربية السعودية

تعتبر هذه السيارة واحدة من أقوى موديلات السيارات وأكثرها مبيعًا في روسيا، وهي معروضة في السوق منذ بعض الوقت وتشتهر جميع طرازات Lada بقوتها ومتانتها وقدرتها على التحمل القصوى، وهي كلها خصائص لادا نيفا بالإضافة إلى كونها طراز 4X4 مع طراز 2022 الجديد تعود Lada Niva بالفخامة والقوة وأصدرت Lada سيارة جديدة ذات ميزات وقدرات فريدة نتيجة للعديد من الأنظمة المتقدمة والتقنيات الحديثة التي تم دمجها في تصميم السيارة تُعرف السيارة باسم Lada Niva 2022 وتتميز بمستوى عالٍ من سلامة السائق بفضل إدراج أنظمة الأمن والحماية.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تتوافق هذه المركبة مع جميع المعايير البيئية التي تحيط بالناس حيث قدمت الشركة الروسية مجموعة من الإمكانيات الفريدة في السيارة والتي يعد تصميمها الداخلي والخارجي الأحدث والأكثر تميزًا حيث أنها مزودة بما يلي:

تتمتع السيارة بمظهر وبنية معاصرة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك هناك معايير ديناميكية هوائية حالية ومحددة.

هذا بالإضافة إلى أن جوانب السيارة تأخذ شكل الحرف X مما يساعد على تقليل مقاومة الهواء.

هذا بالإضافة إلى وجود أحدث نظام مكابح.

تأتي أيضًا مع مجموعة من عجلات الرياضية التي تتميز بتصميمها الفريد

تتميز السيارة أيضًا بواجهة خاصة متينة للغاية وتتميز بقوتها وشراستها.

كما أن لديها شبكة تهوية عليها شعار الشركة.

تحتوي على مجموعة مميزة من المصابيح الأمامية ذات الإضاءة الخلفية المعاصرة وجميعها من مصابيح LED.

معدات السيارة

هذه السيارة الملونة التي تتمتع بالمميزات التالية هي من بين أهم السيارات المتوفرة الآن في العديد من الأسواق المحلية والدولية:

لمزيد من الراحة تم تجهيز السيارة بمجموعة متنوعة من الملحقات. المركبة مزودة بفتحات تهوية مصممة خصيصًا. يتوفر التحكم التلقائي في المناخ. تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات. السيارة بها مشغل سي دي وراديو مدمج.

سعر سيارة لادا نيفا في السعودية

سعر سيارة لادا نيفا في السعودية يتحدد حسب فئة الموديل. لسيارة لادا نيفا أربع فئات ، وسعر الفئة الأولى أربعة وثلاثون ألف ريال سعودي.