أقوي و ارخص عروض التقسيط..بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة الخيالية

.عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف، تقدم شركة عبد اللطيف جميل أقوى عروض التقسيط على السيارات من أهمها سيارة سوزوكي فيتارا وذلك بتوفير العديد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة في عالم السيارات وذلك بمبلغ شهري يبدأ من 1300 ريال سعودي وذلك لأن هذه السيارة يسعى إلى اقتنائها العديد من المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية لأنها تمتلك مواصفات ومواد عالية الجودة استخدمت في صناعتها.

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف

قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن أقوى العروض للسيارات منها سيارة سوزوكي فيتارا لعام 2022.

بمبلغ شهري يبدأ من 1300 ريال سعودي ، وذلك خلال مدة 5 سنوات.

تأتي المقدمة للسيارة بمبلغ يقدر ب 15.732 ريال سعودي والجزء الأخير لهذه السيارة يصل إلى 27.137 ريال سعودي.

وتصل قيمة الفائدة السنوية إلى 21% والقيمة المالية للضريبة المضافة تصل إلى 14.049 ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

أن هذه السيارة تتميز بوجود نظام الدفع الرباعي للعجلات والهيكل الخارجي للسيارة مصنوع بتصميم عالي الجودة وفي نفس الوقت بشكل جمالي لافت للنظر.

أن هذه السيارة تمتلك محرك قوي يصل إلى 120 حصان ودرجة دوران تصل إلى 56 نيوتن/متر.

وهذه السيارة تتميز بوجود كاميرا تكشف كل جوانب السيارة وذلك بزاوية 360 درجة .

مع وجود ميزة نظام الأندرويد والأبل التي تستخدم في الهواتف الحديثة.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

أن هذه السيارة تتميز بالعديد من التقنيات الحديثة وهي كالآتي:

تتميز هذه السيارة بوجود تقنية الايموبليزر للمحافظة على السيارة من السرقة مع وجود العديد من أنظمة التقنية منها يو أس بي وآبل كار.

بالإضافة إلى وجود نظام لحساب الحمل والولادة بالتاريخ الهجري والميلادي داخل السيارة.

تتميز هذه السيارة بوجود أزرار لإدارة السيارة وإمكانيه تشغيل أو إيقاف المحركات الخاصة بالسيارة مع أمكانية التحكم في الفرامل بشكل أوتوماتيكي .

والتحكم في ضغط الإطارات.

لكن هذه السيارة تعاني من بعض العوامل السلبية منها مساحة المقاعد الوسطى للسيارة غير متسعة للأفراد البالغين وعند الاحتياج.

لتصليح هذه السيارة فأنها لا يتوفر لها قطع غيار وتأتي بعض فئاتها غير مشتملة على خاصية الدفع الرباعي للعجلات.

تأتي أسعارها مرتفعة بالنسبة للسيارات المشابهة لها.

توجد لهذه السيارة موديلين أساسين وتم صناعتها في دولة المجر وتتميز هذه السيارة بتقنيات حديثة في لوحة العدادات ليتم صناعتها باللون الفضي.

تتميز بوجود عجلات رياضة بمقاس 17 بوصة بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022