نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم بربع الثمن على سعر هوندا HRV الجديدة في عروض شركة عبدالله هاشم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم بربع الثمن على سعر هوندا HRV الجديدة في عروض شركة عبدالله هاشم، نقدم لكم اليوم عرض مميز جداً على الفئة الأولى أو نسخة ستاندر للسيارة العائلية هوندا اتش ار في موديل 2021، والتي طُرحت بثلاث فئات مختلفة هي فئة DX ستاندر وفئة ال اكس وهي فئة النص فل، بالاضافة إلى فئة آي اكس وهي فئة الفل الكامل. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات وتجهيزات فئة دي اكس ستاندر من هوندا HRV الجديدة، كما نكشف لكم عن أقل سعر للسيارة بالمملكة وخصم حصري من شركة عبد الله هاشم المحدودة هوندا اتش ار في الجديدة، حيث وصل الخصم إلى ربع الثمن أو ما يعادل حوالي 23 ألف ريال.

تخفيض سعر هوندا HRV موديل 2021

تأتي فئة دي اكس ستاندر بماكينة بنزين رباعية الاسطوانات سعة 1800 سي سي ويولد قوة تعادل 140 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي سي في تي، المحرك اقتصادي بحيث تقطع السيارة مسافة 16.9 كيلو متر لكل لتر بنزين بتقييم ممتاز. وصل سعر هوندا HRV ستاندر 2021 ضمن تخفيضات السيارات بشركة عبد الله هاشم إلى 63 ألف و900 ريال شامل الضريبة، وذلك بدلا من 86 ألف و250 ريال في خصم حصري يصل إلى أكثر من 25 بالمائة.

تتميز نسخة دي اكس ستاندر الجديدة بجنوط مقاس 17 إنش مكحلة ومقابض للأبواب من الكروم، مصابيح هالوجين رئيسية مدعومة بإضاءات LED أمامية، جناح خلفي ومساحة زجاج خلفية. كما أن هوندا اتش ار في DX 2021 العائلية مجهزة بكثير من مواصفات الأمن و السلامة، ولكنها بدون حساسات أمامية أو خلفية أو كاميرا مدمجة، فهي مزودة بمكابح ABS بخواص مانعة للانغلاق مع تحكم في الإنزلاق ودعم للفرامل، حساس لضغط الإطارات ونظام مساعدة في المرتفعات إلى جانب حساس لللثبات الالكتروني، 2 إير باج للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان.

مزايا هوندا اتش ار في الجديدة

أما إذا انتقلنا للحديث من التجهيزات والتصميم الداخلي لفئة دي اكس من هوندا HRV موديل 2021، فسنجد أنها تأتي بتصميم داخلي واسع ومريح ومقاعد مخمل، جلنط كهربائي بخاصية اوتوهولد وتحكم ثلاثي من خلال عجلة القيادة في الوسائط والبلوتوث وعداد الرحلات، شاشة معلومات تدعم أنظمة ابل كاربلاي وأندرويد أوتو ومكيف بتحكم يدوي.كما تتميز السيارة بإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، إلى جانب وسائل الترفيه المتمثلة في دعم اتصال يو اس بي وتشغيل سي دي مع مدخل AUX و4 مكبرات للصوت.