600 ريال سعودي اقوي عرض سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفاتها ومميزاتها الجبارة وعلى 60 شهر فقط

عرض سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفاتها ومميزاتها، توفر شركه عبد اللطيف جميل اقوي عروض التقسيط للسيارة تويوتا كورولا 2022 لإرضاء جميع العملاء الذين يسعون لشراء السيارة أو تقسيطها بشكل مريح للاستفادة من مميزاتها ومواصفاتها التي تضعها بين أقوى الشاحنات التي يزداد الإقبال عليها في السوق السعودي، وإليكم مواصفات السيارة مميزاتها و وتفاصيل عرض التقسيط.

عرض سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفاتها ومميزاتها

طرحت شركة عبد اللطيف جميل أقوى عروض التقسيط لسيارة تويوتا كورولا 2022 حيث تصل مده تقسيط السيارة إلى 60 شهر

حيث تصل مده تقسيط السيارة إلى 60 شهر ويدفع فيها العميل 600 ريال سعودي شهريا.

لا توجد دفعات مقدمة لتقسيط السيارة و تبلغ قيمه الدفعة الأولى 35.154 ريال سعودي.

بينما تصل الدفعة الأخيرة إلى 29.640 ريال سعودي.

قيمه الضريبة المضافة 12.841 ريال سعودي ليصل سعر السيارة بعد إضافة الضريبة عند التقسيط إلى 114.024 ريال سعودي.

بينما تباع السيارة في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 70.100 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تبلغ سعة محرك سيارة تويوتا كورولا 1600 سي سي.

تتسارع السيارة من الصفر وحتى مئة كيلو متر في خلال عشر ثواني.

تحتوي السيارة على ناقل حركة يعمل من خلال خمس سرعات مختلفة.

تحتوي السيارة على عدد من أنظمة الأمان مثل المكابح المانعة للإنغلاق ABS ونظام توزيع الفرامل إلكترونيا EBD.

كما أن السيارة مزوده بالوسائد الهوائية ونظام ESP للثبات الإلكتروني.

تحتوي السيارة على لمبات ليد موفرة للطاقة، و يوجد بها مكيف لتحسين درجة الحرارة داخل السيارة.

يبلغ الطول الكلى للسيارة 4630 مليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1780 ملليمتر كما ترتفع عن الأرض بمقدار 1435 مليمتر.

تبلغ سعه الشنطة الخلفية للسيارة 371 لتر، كما يعمل محرك السيارة بقوه 120 حصان.

ويصل عزم دوران السيارة إلى 154 نيوتن متر السيارة مزوده بجنوط رياضية ب مقاس 16 بوصه.

كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية للضباب تستهلك السيارة وقودا بمعدل 6.8 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو متر.

مميزات تويوتا كورولا 2022