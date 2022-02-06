نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر من أهم ما يتم البحث عنه من قبل كل من لديه الرغبة في الاقتناء لهذا الموديل الأكثر تميز، وتعتبر الشاحنة من نوع إف جي كروزر من أبرز المركبات ولتي من الممكن أن يتم من خلالها العبور لأصعب الطرق مهما بلغت درجة وعورتها، والكثير من المهتمين بكل جديد بعالم السيارات يبحثون عن أقوى المركبات، والتي تمتاز بقوة المواصفات وأهم التجهيزات وأقواها لقيادة سريعة وآمنة، وهذا ما سنتطرق له من خلال التقرير الآتي حيث تمتلك السيارة من نوع إف جي كروزر أهم المواصفات والتجهيزات لسلامة القيادة كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات وأسعار سيارة من ماركة تويوتا اف جي كروزر من أكثر ما تتم متابعته من قبل الراغبين في الشراء، وتعتبر السيارة من موديل إف جي كروزر من أكثر أنواع المركبات التي تمتلك الكثير من المواصفات أهمها قوة الهيكل الخارجي ورحابة المقصورة الداخلية بالإضافة للمواصفات التالية:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا اف جي كروزر من بينها ما نقدمه من خلال الفقرات القادمة:

السيارة سعة المحرك الخاص بها أربعة لتر.

السيارة من النوع المزود بأعلى التقنيات اليابانية ومتعددة الاستخدام.

متوفر بالسيارة القفل المركزي.

قوة المحرك مائتين وخمسين حصان.

الجنوط متوفر بالسيارة بمقاس سبعة عشر بوصة.

أهم التجهيزات لأمان قيادة السيارة

السيارة من موديل تويوتا إف جي كروزر من بين أهم المركبات التي قد تم التعديل على تجهيزاتها لتكون أكثر ملاءمة للسير على الطرق الصعبة والمنعرجات وأهم التجهيزات ما يأتي:

السيارة متوفر فيها الفرامل بالنظام إي بي إس.

متوفر بالسيارة الوسائد من النوع الهوائي لمنع الارتطامات.

متوفر المقاعد المثبتة جيد وبمستوى جيد يتم ضبطه حسب راحة الراكب.

تتوفر أنظمة التحكم الكامل بقيادة السيارة.

مميزات السيارة

متوفر فيها مكيف أوتوماتيك.

منفذ إي يو إكس.

منفذ يو إس بي.

متوفر مشغل سي دي.

سعر السيارة:

السيارة متوفرة بسائر المعارض بالمملكة العربية السعودية والسعر وفق الفئة التي ينتمي لها الموديل والسعر يبدأ من القيمة المالية مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي، ومن الفئة الثانية تتوفر السيارة بسعر مائتي وواحد ألف ريال.