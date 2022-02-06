أقوي وأرخص عروض التقسيط…بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل، سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تم تصنيعها في اليابان تتميز بأداء قوي وتصميم فخم ورائع وتحتوي على العديد من الكماليات و انظمه الامان والسلامة التي تجعلها من السيارات الأكثر مبيعا حيث قبل على شرائها العديد من السعوديين وتعد من افضل السيارات الرياضية الحديثة الذي تم طرحها مع بدأيه العام الجديد 2022

بدون مقدم لمدة 5 سنوات عرض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تأتي السيارة بمحرك قوى تصل سرعته إلى 3500 سي سي كما يعمل بقوة تصل إلى 499 حصان.

يوجد بالسيارة ناقل حركه أوتوماتيكي.

اقصي مسافة من الممكن أن تقطعها السيارة في ساعة واحدة هي 200 كيلومتر.

كما تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلو متر في خلال مده لا تتجاوز 8.5 ثانية.

يقدر عزم دوران السيارة ب 650 نيوتن لكل متر وتعمل السيارة بواسطه الدفع الكلي للعجلات.

يتوفر بها جنوط رياضي بمقاس 22 بوصة.

تتراوح أبعاد السيارة ما بين 5145 مليمتر للطول، و1980 مليمتر للعرض، بينما ترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 1890 مليمتر، ويصل طول قاعده العجلات إلى 2850 مليمتر.

تزن سيارة تويوتا لاند كروزر 3230 كيلو جرام.

تأتى بمحرك مكون من 6 أسطوانات.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تحتوي علي smart key.

تشتمل على ثلاث وضعيات مختلفة للقيادة.

يوجد بها وسائد هوائية لحماية السائق من التصادم.

تدعم نظام الفرامل المانع للانغلاق abs.

كما تحتوي على نظام تحذير من التصادم PCs.

تشمل نظام لرؤية النقاط العمياء وبها نظام يعمل على دعم الثبات الإلكتروني للسيارة ESP.

تحتوي على راديو و مشغل الاسطوانات .

CD يوجد بها منفذ a u x كما تحتوي على منفذ أخر USB.

تأتي بشاشه تعمل عن طريق اللمس بحجم 12 بوصة.

كما يوجد بها مكيف لضبط حراره الجو بداخل السيارة.

عيوب سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

تأتي سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بمقصورة داخلية بحجم صغير خاصة في الصف الثاني والثالث، كما تعد من السيارات غير الموفرة في استهلاك الوقود عند مقارنتها سيارات أخرى في نفس الفئة السعرية.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022