فقط 800 ريال سعودي... اقوي عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها من عبد اللطيف جميل

تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها، يسعى الكثير من العملاء في الحصول على سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 من خلال عروض التقسيط التي توفرها شركه عبد اللطيف جميل حيث أنه قسط مريح يبدأ شهريا من مبلغ 800 ريال سعودي فقط، وذلك تلبية لرغبة العملاء الذين يفضلون نظام التقسيط وإليكم عرض التقسيط ومواصفات السيارة ومميزاتها.

تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 بممزاتها ومواصفاتها

عرض تقسيط سوزوكي فيتأرا 2021

اقوي عروض التقسيط مقدمه من شركه عبد اللطيف جميل لكل من يبدأ صافي دخله الشهري من 10000 ريال سعودي.

يمكن للعميل الآن تقسيط سيارة سوزوكي فيتأرا 2021 على خمس سنوات بحيث يدفع قسط شهري بقيمته 800 ريال سعودي.

و تبلغ قيمه الدفعة الأولى 38.242 ريال سعودي.

بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة إلى 29.010 ريال سعودي بحيث تمثل قيمتها 35% من قيمة المبلغ المتبقي.

بينما تباع السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 72.077 ريال سعودي.

مميزات سيارة سوزوكي فيتأرا 2021

تعمل السيارة بواسطة الجر الأمامي للعجلات.

بواسطة الجر الأمامي للعجلات. ويمكن للعميل الاختيار ما بين ثلاثة ألوان متوفرة للسيارة: وهي الأحمر والأبيض والأزرق.

زجاج السيارة مطلي بماده الكروم التي تمنع وصول الصوت خارج السيارة إلى الداخل.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الناعم لتوفير أقصى راحة للراكبين.

تحتوي السيارة على مكيف لضبط درجه الحرارة

تدعم السيارة ابل كار بلاي بالإضافة إلى أندرويد أوتو

مواصفات سيارة سوزوكي فيتأرا 2021