الفخامة والتميز.. سيارة كيا موهافي 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات خيالية واسعار مذهلة

نتحدث فيما يأتي وبزيد من التفصيل عن المواصفات والأسعار لسيارة كيا موهافي، تبك الشحن الفارهة والتي تعد واحدة من بين أكثر السيارات تواجدا وتوفيرا للعديد من التجهيزات المميزة والتي تمنح القائد قدرة مذهلة على اختراق أصعب الطرق وأشدها وعورة بفضل ما تمتلكه من قدرة هيكلية وميكانيكية عالية المستوى، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بتاكم المركبة من هذا الموديل الكوري المصمم بأحدث التقنيات والمطابق في مختلف مواصفاته بالمقاييس العالمية لتصنيع السيارات، وفيما يلي أهم المعلومات عن السيارة وتكلفة شرائها.

مواصفات سيارة كيا موهافي

المواصفات الخاصة بالسيارة نتحدث عنها تباعا إذ تمتلك سيارة كيا موهافي أعلى معدلات أمان القيادة وأفضل التجهيزات التي تؤهلها لتكون من بين الشاحنات الأكثر قوة بعالم السيارات، ومن خلال ما يأتي أهم المعلومات عن المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي

من بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يأتي من النقاط القادمة:

محرك السيارة سعته حوالي ثلاثة لترات ونصف.

متوفر نظام إضاءة قوي بالسيارة وعمله يكون بتقنية الليد.

الواجهة من الأمام للسيارة من موديل كيا موهافي مزود بالشبك ذي المظهر المميز.

السيارة قد تم تطوير بنيتها كي يسهل مرورها بأصعب الطرق وأقوى المنحنيات.

تجهيزات الأمان في تلك السيارة

لا بد من توفر عدد من التجهيزات والتي تعطي أمان القيادة، ومن خلال الاستعانة بالتجهيزات المتواجدة بالسيارة تكون القيادة أكثر أمنا وسلاسة.

الوسائد الهوائية من أهم الملحقات التي تتوفر في كيا موهافي لأفضل سبل الأمان وتفادي الارتطامات.

السيارة متوفر فيها نظام للمكابح إي بي إس لمزيد من أمان القيادة للسيارة على أصعب الطرق,

مميزات سيارة كيا موهافي

السيارة متوفر فيها تكييف يعمل بالريموت.

منفذ يو إس بي متواجد بالسيارة.

الشاشة من نوع تاتش بمقاس ستة ونصف بوصة.

سعر السيارة كيا موهافي

السعر الخاص بموديل السيارة يعد متفاوت وهذا ما يكون وفق تجهيزات السيارة والفئة التي يكون منتمي لها الموديل والسيارة متوفرة بالسوق السعودية بالسعر مائة خمسة وستين ريال سعودي.