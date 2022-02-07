سعر نيسان صني الجديدة في السعودية المُصنعة بخامات متينة وأسعار اقتصادية

سعر نيسان صني الجديدة في السعودية ، Nissan Sunny هي سيارة عائلية أنتجتها شركة نيسان في اليابان عام 1966 وقد كانت تسمى داتسون 1000 Datsun 1000، تمتاز نيسان صني بصناعتها المتينة حيث التصميم الخارجي والداخلي لـ صني من الخامات عالي الجودة، Nissan Sunny صُنفت على أنها من السيارات المُدمجة الصغيرة، اشتهرت كثيراً في دول أفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط خاصة في دول الخليج، ولاقت صني أستحسان الكثير من مُستخدميها لمتانة صنعها وسعرها غير المبالغ والاقتصادي، حتى الآن يتم أنتاج ملايين النسخ من نيسان صني ويتم توزيعها إلى جميع أنحاء العالم، إلى أن حازت على المركز الأول في السيارات الصغيرة وتنافس العديد من السيارات الرائدة كـ هيونداي والـ هوندا والـ تويوتا، نحن بصدد معرفة سعر نيسان صني في السعودية ومناقشة أهم مواصفات السيارة.

مواصفات Nissan Sunny 2022 ( أعلى فئة )

سعة محرك السيارة 1.6 لتر و 4 سلندر.

سعة خزان الوقود 40 لتر.

قوة محرك السيارة 118 حصان.

قوة عزم الدوران 149 نيوتن/ متر.

طول السيارة 4.496 ملم.

عرض السيارة 1.740 ملم.

ارتفاع السيارة 1.455 ملم.

قياس قاعدة العجلات 2.618 ملم.

سعة الشنطة الخلفية للسيارة 416 لتر.

نظام ABS المانع لانغلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام BA لمساعدة الفرامل.

نظام الإنذار لمنع السرقات.

إمكانية التحكم في ثبات السيارة بفضل نظام VSC.

نظام مانع الحركة.

حزام أمان للسائق والراكب الأمامي.

فرامل أمامية قرصية.

نظام صعود المرتفعات.

وسائد هوائية.

5 مقاعد مصنوعة من القماش.

سنتر لوك.

إمكانية ضبط المقعد يدويًا.

المقود يعمل بالكهرباء.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

المصابيح الأمامية والخلفية من الـ LED.

المصابيح الأمامية أتوماتيكية.

المصابيح الامامية من الهالوجين.

مزودة بمزيل للضباب للنوافذ الخلفية.

مشغل أقراص.

راديو – MP3 – مدخل USB – بلوتوث – مدخل AUX.

شاشة لمس متعددة الوسائط.

سعر نيسان صني الجديدة في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات سيارة Nissan Sunny في السعودية نظرًا لاختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر نيسان صني 2022 1.6L S A/T في السعودية بـ 57.900 ريال سعودي. سعر نيسان صني 2022 1.6L SV بـ 59.900 ريال سعودي. سعر نيسان صني 2022 1.6L SL بـ 67.900 ريال سعودي.

صور سيارة نيسان صني 2022