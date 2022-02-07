الوحش اليابانى المنتظر.. سوزوكى التو فى السعودية الجديدة كليا ارخص واقوى سيارة شبابية بمواصفات واسعار جبارة

الوحش اليابانى المنتظر.. سوزوكى التو فى السعودية ، سيارة سوزوكي التو تعد واحدة من سيارات الهاتشباك اليابانية حيث تم الكشف عنها مؤخراً من قبل الوكيل لها في المملكة العربية السعودية، فهي تكون من أكثر أنواع السيارات الحديثة التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة السعودية، فمحبين اقتناء السيارات وبالتحديد الخاصة بالعلامة التجارية سوزوكي يرغبون التعرف عن السيارة عن قرب.

كالمواصفات والأسعار وأهم مميزاتها التي تجعلها السيارة الأولى على طرقات المملكة الواعرة والتي تحتاج إلى سيارة تحمل الكثير من الإمكانيات التي ترفع من قيمة السيارة وتجعل الطلب عليها كثيراً.

الوحش اليابانى المنتظر.. سوزوكى التو فى السعودية

تعتبر من السيارات التي تكون متوفرة بأربع فئات مختلفة وكل فئة تمتلك مواصفات ومميزات مذهلة ومنها التالي:

تمتلك السيارة نحرك أساسي يقوم بإنتاج قوة قصوى تصل إلى 68 حصان عند 6000 دورة بالدقيقة.

وقوة عزم دوران تصل لحوالي 9 نيوتن متر عند 3500 دورة بالدقيقة.

يوجد بها ناقل حركة مكون من 5 سرعات وتحتوي على اسطوانة واحدة وقطرها اسطوانة المحرك يبلغ 800 سم.

مقاعد السيارة مائلة وبها باب خلفي يعمل بالكهرباء بجانب نظام ملاحة.

تتسارع السيارة بداية من نقطة السكون حتى أن تبلغ سرعة 100 كم /ساعة/ 20 ثانية.

تستهلك السيارة 3 لتر وقود عندما تصل حتى مسافة تبلغ 100 كم.

تحتوي على وسائد هوائية تحمي الركاب بالمقاعد الأمامية، بالإضافة إلى وجود قفل مركزي ونوافذ أمامية تعل بالكهرباء.

بها مكيف هواء مع إمكانية التحكم بوضع المقاعد الأمامية بشكل يدوي.

كما أن السيارة تتمتع بميزة منع السرقة وتأتي السيارة بمساخة خلفية تصل إلى 180 لتر وطول 3430 مم وعرض 1490 مم بينما الارتفاع يصل إلى 1475مم.

السيارة متاحة بجنوط 13 بوصة، أما الوجهة الأمامية لسيارة سوزوكي التو فقد تأتي بشبكات سوداء اللون متنوعة المقاطع الهوائية.

متوفر بالسيارة مصابيح أمامية حادة جداً وبها زجاج خلفي قوى جدا يحتوي على خطوط تسخين بالإضافة إلى مصابيح متوسطة الحجم.

سعر سيارة سوزوكي التو في السعودية

يبحث عشاق الماركة التجارية اليابانية سوزوكي عن سعر سيارتها سوزوكي التو 2022، ولكن وكيل السيارة في المملكة العربية السعودية لم يكشف عن سعرها حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون بسعر يتراوح ما بين 40 ألف ريال إلى 50 ألف ريال سعودي.