اليكم مواصفات سيارة هونشي H5 “المواصفات الداخلية والخارجية” موديل 2022 وسعرها في مصر والسعودية

قدمت الصين السيارة هونشي H5 من النوع السيدان المثالية في الراحة والأمان بالإضافة لتوافر كافة وسائل الترفية والمظهر الجذاب، كما تمتلك السيارة نظام يعمل على مساعدتها في تسلق التلال بالإضافة لتواجد الفرامل التي تمنع الإنغلاق كما يتم قفل الأبواب تلقائياً، والجدير بالذكر أن الشركة المصنعة للسيارة لم يكن هذا هو بداية إنتاجها لسيارات بها جميع المميزات بل هي واحدة من أهم الشركات الصينية في عالم السيارات.

مواصفات السيارة هونشي H5 2022

تمتلك السيارة مظهر خارجي أنيق جعلها الإختيار الأمثل والمفضل لكثير من الأفراد الراغبين في إقتناء سيارة تتوفر بها كافة المميزات، حيث أنها تمتلك قوة تسارع حتى 100 كيلو خلال 6.5 ثانية وسوف نوضح فيما يلي أهم مواصفات السيارة:

المواصفات الخارجية

يحيط بعدسات مصباح السيارة شريط من اللمبات الليد مما يمنح الركاب شعور بالراحة وخاصة أثناء الليل.

تحتوي الشبكة الأمامية للسيارة على الكروم المتوفر حولها بالإضافة لتواجده في مقابض أبواب السيارة.

تتميز المرايا الجانبية للسيارة بأنها تعمل إلكترونياً وتأتي نفس لون السيارة.

يتوفر بالسيارة فتحات لتهوية المحرك بالإضافة للتهوية الناتجة عن وجود الشبكة الأمامية.

المواصفات الداخلية

سعة محرك السيارة 1.8 لتر، حيث يعمل المحرك بقوة 196 حصان كما تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.

تحتوي السيارة على فتحة سقف كهربائية وسط سقف من الزجاج البانورامي.

يتميز الزجاج الأمامي للسيارة بأنه عازل للحرارة والصوت.

يعمل مقود السيارة بنظام الأوتوماتيك مع توافر سماعات داخل السيارة لاسلكية.

سعر السيارة هونشي H5 2022

هناك ثلاث فئات للسيارة هونشي H5 إصدار 2022 وهم (COMFORT-PREMIUM-LIMOUSINE) حيث يختلف سعر كل فئة عن الأخرى حسب الإمكانيات والمميزات التي تتوفر بالسيارة، وسوف نوضح فيما يلي سعر السيارة في بعض الدول: