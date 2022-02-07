أشقاء كامري 2022 الكبار للبيع بحالات نظيفة بأقل من 20 ألف ريال

سيارات تويوتا عموما و كامري 2022 خاصة من أكثر السيارات التي تمتلك العديد من المزايا المتنوعة التي تلبي مختلف الاحتياجات للجميع في المملكة العربية السعودية، وهناك عدد كبير من المتعاملين مع سوق السيارات في السعودية يرغبون في سيارات تويوتا ضمن حدود ميزانية محددة سلفا لمهمات معينة أو لتخفيف الضغط عن سياراتهم الرئيسية، وهناك حالات نظيفة من السيارات المستعملة لكن تجدر الإشارة بأنه لابد من فحص كافة السيارات المستعملة جيدا قبل شرائها، وهناك مصطلح شائع في عالم السيارات المستعملة عن الموديلات الأقدم من نفس نوع وموديل السيارة آلا وهو الأشقاء الكبار، وهذا المصطلح هو بوضوع هذه المقالة.

أشقاء كامري 2022 الكبار للبيع بحالات مستعملة نظيفة بأقل من 20 ألف ريال

هناك سيارة كامرى موديل 2010 وهي تكبر كامري 2022 بـ 12 عام كاملين وتتواجد في حفر الباطن.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 361 ألف ريال سعودي، حالة بودي السيارة لا يخلى من الرش.

السيارة تمتلك مكييف يعمل بكفاءة جبارة، حالة المحرك والقير اليدوي جيدان بتقييم 95 بـ%.

سعر السيارة هو 19 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض البسيط، السيارة من الداخل تحتاج إلى تجديد الفرش.

مالك السيارة مستعد لأي مصروفات تصليح على المحرك أثناء الفحص إن وجد.

كامري رخيصة بحالات جيدة وأسعار منخفضة في السعودية

كذلك هناك سيارة كامري موديل 2010 في حفر الباطن أيضا، ممشى السيارة مرتفع وهو 695 ألف كيلومتر وهو ما انعكس على سعرها.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 16 ألف ريال سعودي، لون السيارة هو اللون الرصاصي.

حالة السيارة العامة تقييم أعلى من 65% ولا يصل إلى الـ75%.

السيارة من المالك الأول، حالة فرش مقاعد السيارة بحاجة إلى تعديل، وحالة البودي الخارجي تحتوي على العديد من الخدوش.

كامري 2010 بأقل من 22000 ريال بحالة استثنائية وسعر منخفض مقابل ممشى مرتفع