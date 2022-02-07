بالصور والمواصفات الكاملة MG HS 2022 عملاقة SUV الجديدة

تعد سيارة MG HS 2022 من أحدث السيارات المصنعة ذات العلامة الصينية المعروفة، وهذا النوع يلقي قبول كبير من المشترين كما أنها يتوقع عدد من الخبراء في مجال السيارات منافستها بشدة قطاع الـSUV لما تمتاز به من مواصفات فنية رائعة، وميكانيكية قوية، وقامت شركة المنصور الوكيل الحصري لهذا النوع في مصر بالإعلان عن زيادة أسعار كافة أنواع السيارة HS التي تقع تحت فئة السيارات الرياضية متنوعة الاستخدام ونتعرف الان علي المواصفات الكاملة لسيارة أم جي أتش أس الجديدة والكماليات الموجودة في السيارة وأسعار السيارة بعد التعديل في الفترة الأخيرة.

مميزات سيارة أم جي أتش أس

تنتمي سيارة MG HS 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، حيث أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة ١٥٠٠ سي سي تيربو، لتنتج قوة ١٦٩ حصان، كما أنها تمتلك عزم أقصى للدوران ٢٥٠ نيوتن لكل متر، ويتصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وأخيرا دخلت شركة أم جي الأسواق المصرية من خلال توكيلها (المنصور) عام 2018م ، حيث أن هذه السيارة توفر لعملائها في مصر خمس سيارات وهي: MG5 و MG6 و MGZS و MGRX8 و MGHS حيث جذبت هذه السيارة الكثير من عشاقها وعملائها في السوق المصرية وقدمت الشركة موتور اقوى في فئه السعرية، كما تتميز سيارات هذه الشركة بتصميم جذاب وكماليات وتجهيزات أفضل من الشركات المنافسة مع احتفاظها بالخامات الممتازة وأسعارها القوية التي تعمل على جذب شريحة كبيرة من محبي السيارات الرياضية.

مواصفات سيارة MG HS 2022

مزودة بالكثير من التجهيزات ووسائل الأمان، وتحتوي على ستة وسائد هوائية وأنظمة فرامل متعددة ونظام مراقبة ضغط الإطارات وفرامل يد كهربائية ونظام التحذير عند فتح الأبواب في حال مرور السيارات بالجوار ونظام مراقبة النقطة العمياء ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية.

كما أنها تحتوي على جنوط رياضية ١٨ بوصه ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، كما أنه يمكن تشغيلها أوتوماتيكيا، وتحتوي على مصابيح ضباب خلفية وخاصية طي، وتسخين المرايات الجانبية كهربائيا مع إمكانية فتح الشنطة الخلفية بشكل أوتوماتيكي.

كما أنها تحتوي على حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية وفتحات شكمان مزدوجة، وتحتوي هذه السيارة على الكثير من التجهيزات الإضافية مثل مكيف هواء ثنائي التحكم مع مخارج خلفية وعجلة القيادة متعددة الوظائف ومزودة بمثبت سرعة.

بها زر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة مع سخانات للمقاعد الأمامية وشاشة وسائط ١٠,١بوصة وشاشة عدادات ذكية ١٢,٣بوصة، ومزودة بخاصية الاتصال مع أجهزة الهاتف النقال من خلال التطبيقات الذكية، كما تحتوي على خاصية تعديل المقاعد الأمامية بالكهرباء ومزودة بفتحة سقف بانوراما.

أسعار سيارات MG HS 2022