نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل هيونداي نيسان كيا للتقبيل بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل هيونداي نيسان كيا للتقبيل بدون رسوم، توفرت اليوم للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 سمارت بلس الفئة الثانية، ماكينة إقتصادية 4 اسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 159 حصان وناقل الحركة أوتوماتيكي، الممشى 44 ألف كيلو متر والسيارة وكالة لا يوجد بها أي عيوب سوى حكه خفيفه جدا بالصدام الأمامي. تتميز بفتحة سقف وحساسات وكاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة وتحكم من المقود، مكيف أوتوماتيك وإضاءة ليد إلى جانب شاشة وسطية ذكية وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي وهي متواجدة بحفر الباطن، قيمة القسط الشهري 1142 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط، تم سداد دفعة أولى 2200 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 39 ألف ريال مع إمكانية التقسيط والكاش 85 ألف ريال.

سيارات للتنازل تقسيط دون مقابل

توفرت للتقبيل ضمن العروض الأخيرة أيضاً سيارة نيسان التيما 2021، السيارة فئة نص فل بماكينة 4 سلندر سعة 2.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي والعداد 15 ألف كيلو متر فقط، السيارة وكالة مع إضافات حماية للوجهية وتظليل عازل ولا يوجد بها ملاحظات سوى دقة في الشبك غير واضحة. تتميز برادار وشاشة وسطية ذكية وشاحن لاسلكي، فتحة سقف وتحكم رباعي عن طريق المقود وكاميرا خلفية، تحكم في الجر وتحكم ديناميكي للثبات وفرامل طوارئ إضافة إلى غيرها من المميزات. السيارة للتنازل بنظام القسط وبدون مقابل نقل من خلال بنك الراجحي، وذلك بقيمة 1405 ريال للقسط تم سداد 7 أقساط منها، قيمة الدفعة الأخيرة 42 ألف ريال وقيمة الكاش 98 ألف ريال.

توفرت أيضاً سيارة كيا كادينزا 2021 ستاندر بنزين للتقبيل أقساط دون مقابل ضمن عروض اليوم، ماكينة 6 سلندر سعة 3.5 لتر وناقل الحركة أوتوماتيكي والعداد 68 ألف كيلو متر. جهة التنازل هذه المرة هي البنك الأهلي بقسط شهري ألفي ريال تم سداد 12 قسط منها ويتبقى 48، المبلغ المتبقي بالكامل 144 الف و810 ريال من ضمنها الدفعه الاخيرة التي تبلغ 49 ألف ريا، بينما تبلغ قيمة الكاش 119 ألف ريال. تتميز بشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تحكم رباعي من خلال عجلة القيادة متعددة الأغراض، إضاءة داخلية وخارجية ليد وكاميرا خلفية، زجاج كهربائي بالكامل ونظام السنتر لوك وغيرها من المواصفات.

سيارات مستعملة للتقبيل أقساط

توفرت للتقبيل سيارة فورد اكسبديشن موديل 2021 فئة XLT بتجهيزات النص فل، ماكينة بنزين 6 سلندر توين تيربو سعة 3500 سي سي والقير أوتوماتيك 10 سرعات وعدادها 10 آلاف كيلو متر. تتميز بمقاعد قابلة للطي في الصف الثالث، شاشة 8 إنش Ford SYNC3، نظام صوتي يحتوى على تسع سماعات، كاميرا خلفية وكشافات ضباب، إمكانية التحكم في المسار ومثبت سرعة، رادار ونقاط عمياء، خاصية أوتو ستارت وأوتو ستوب، إنذار ما قبل الحادث مع خاصية فرامل طارئة تعمل بشكل أوتوماتيكي.

السيارة مزودة أيضاً بحساس خلفي للتنبيه في حال نسيان أطفال بالمقاعد الخلفية، كما أن بها طبقات نانو داخلية وخارجية وتظليل عازل عن الحرارة، بالاضافة إلى عازل للوجهية والشمعات والرفارف وتلبيس للأرضية والمراتب، إلى جانب رش أسفل السيارة لحمايتها من الصدأ. السيارة للتنازل تقسيط دون رسوم من خلال بنك البلاد بقسط شهري 2860 ﷼، عدد الأقساط المدفوعة 7 قسط والمتبقية 53 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 55 ألف ريال يمكن تقسيطها بينما تبلغ قيمة السداد المبكر 171 ألف ريال.