نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة المذهلة.. سيارة فورد برونكو 2022 وابرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة فورد برونكو من أهم ما يبحث عنها الكثير من العملاء والراغبين في الاقتناء لتلك السيارة الفارهة، والمتمتعة بالكثير من المواصفات والخصائص التي تؤهلها لتكون من بين أفضل وأهم المركبات المنتشرة في التوقيت الحالي بالعديد من الأسواق العالمية، والأسوق المحلية، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيار وأهم مواصفاتها وخصائصها، التكلفة الشرائية للسيارة.

مواصفات سيارة فورد برونكو

المواصفات والأسعار للسيارة فورد برونكو من أهم ما تتم متابعته من قبل حاجزين هذا الموديل المميز ممن يريدون التعرف على كل ما تمتاز به السيارة من مواصفات وتجهيزات، ومن أهم ما تتمتع به شاحنة من موديل فورد برونكو ما يأتي:

مواصفات ومميزات سيارة فورد برونكو

مواصفات سيارة فورد برونكو من أهمها ما يأتي:

المحرك بالسعة التي تصل لاثنين ونصف لتر.

قوة الموتور الخاص بالسيارة مائتي وسبعين حصان.

الناقل الخاص بالحركة من النوع الأوتوماتيكي.

طول السيارة يتجاوز أربعة متر وثلاثمئة سم.

أهم التجهيزات المتوفرة في السيارة

السيارة تمنح الراكبين عدد من التجهيزات لمزيد من الأمان بالسيارة ومن بينها ما يأتي:

السيارة متوفر فيها المكابح التي تمنع الانغلاق تعمل بالنظامين إي بي إس والنظام إي بي دي.

متوفر أيضا في السيارة الوسائد من النوع الهوائي والتي تحد من التصادم.

متوفر القفل المركزي بالسيارة.

تتواجد الكاميرا الخلفية بالسيارة أمريكية الصنع فورد برونكو.

السيارة متواجد فيها أيضا خاصية الضبط للمقاعد بشك أوتوماتيكي وكهربيا.

متوفر أيضا الطي للمرايا من جوانب السيارة كهربائيا.

أهم المميزات للسيارة فور برونكو

من بين أهم السيارات التي تتواجد بالسوق المحلي والعالمي وأهم المزايا التي يحملها هذا الموديل ما يأتي:

السيارة متوفر فيها أفضل مستوى من الإضاءة بالتقنية ليد والمصابيح الكاشفة للضباب.

يوجد بالسيارة أيضا التكييف والذي يعمل بشكل أوتوماتيكي بالريموت.

متواجد بالسيارة منفذ إي يو إكس

.متواجد منفذ يو إس بي.

سعر السيارة بالأسواق

يتوفر هذا الموديل المميز بأكثر من فئة والفئة الأولى توفر عدد من التجهيزات والملحقات وسعرها بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية يصل لنحو مائة وستة ألف ريال سعودي ومن الفئة الثانية السعر يصل لمائة خمسة وعشرين ريال.