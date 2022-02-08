نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاقة وصلت السعودية.. سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفات عالمية وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سبورتاج تعد من أهم ما يبحث عنه جموع من يرغبون في الشراء لتلك السيارة الفارهة، والتي تعتبر واحدة من بين أقوى السيارات التي تحمل العديد من المميزات ولها الكثير من الخصائص، مع توفر العديد من الملحقات للرفاهية ومتعة القيادة للسيارة، ومن خلال تلك السطور المقبل نعرض أهم المعلومات عم السيارة وأهم م تمتاز به وحجم التجهيزات المتوفرة بها مع توضيح تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج

نتحدث فيما يأتي عن مختلف المواصفات والأسعار لسيارة كيا سبورتاج والتي تعتبر من بين أكثر أنواع المركبات الرياضية المفضلة والمتعددة الاستخدام ولها هيكل عضلي مميز وبتصميم كوري ممتاز يجعلها تسير على مختلف الطرق الوعرة بمنتهى السهولة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات حول مواصفات السيارة من موديل كيا سبورتاج.

مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج

مواصفات سيارة كيا سبورتاج من أهمها ما يلي في النفاط القادمة:

السيارة بمحرك رباعي الاسطوانة.

تبلغ السعة الخاصة بالمحرك لتر وسبعة من عشرة.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لمائة وأربعين حصان.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك ومدرج لعدد ست حركات.

السيارة التسارع الخاص بها يكون في خلال اثني عشر ثانية.

الاستهلاك الخاص بالوقود للسيارة يصل لنحو ستة لترات ونصف.

تجهيزات سيارة كيا سبورتاج

السيارة من نوع كيا سبورتاج تمتاز بوجود التجهيزات التالية:

نظام الفرامل من النوع إي بي إس والمانع للانغلاق.

المحرك من النوع التربو بالقوة الهائلة.

المقصورة الداخلية تعد متسعة.

العديد من الأنماط للقياجدة من أفضلها سمارت، وكومفروت.

النظام الخاص بالسيارة متطور جدا.

شاشة العدادات من النوع تاتش.

مميزات خيالية للسيارة كيا سبورتاج

متوفر في السيارة مكيف يعمل أوتوماتيكيا.

السيارة متواجدة بالمقاعد المريحة من النوع الرياضي.

الحساسات المخصصة للركن الخلفي.

المحرك من الممكن أن يتم تدويره إلكترونيا عن بعد.

أسعار السيارة كيا سبورتاج

السيارة تتوفر بعدد من الفئات، ومل فئة لها مستوى سعري معي والسعر الخاص بالسيارة من الفئة الأولى يصل لنحو ثلاثة وتسعين ألف ومائة ريالا سعوديا، ومن فئتها الثانية السعر يصل للقيمة مائة وخمسة ألف ريال سعودي.