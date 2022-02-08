تقسيط بـ600 ريال.. سيارة تويوتا كورولا 2022 الواعرة بمواصفات جبارة اشتري وقسط لمدة تصل إلى 60 شهر

تقسيط بـ600 ريال.. سيارة تويوتا كورولا 2022 الواعرة بمواصفات جبارة أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن عروض تقسيط على سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 الجديدة من تويوتا اليابنية، وتبدأ أقساط السيارة من 600 ريال سعودي وتمتد مدة التقسيط إلى خمس سنوات كاملة، وتعتبر تويوتا كورولا الجديدة موديل 2022 واحدة من أفضل سيارات تويوتا الجديدة والمزودة بأفضل الإمكانيات والتي مكنتها من الانتشار سريعًا منذ أول إصدار لها وبدأت بالانتشار في السوق اليابانية أواخر العام الماضي وازدهرت في باقي أسواق السيارات في بدايات عامنا الجاري.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

سعة موتور السيارة تصل إلى 1.6 لتر (1600 سي سي) ومكون من أربع أسطوانات.

أقصى عزم دوران للسيارة هو 154 نيوتن لكل متر وقوته تبلغ 120 حصان.

أقصى تسارع للسيارة من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة يحدث في غصون 10.8 ثانية.

معدل اسهلاك السيارة من البنزين 6.8 لتر لقطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.

طول السيارة 4630 مللي متر وعرضها 1780 مللي متر بينما ارتفاعها 1435 مللي متر.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة يصل إلى 371 لتر.

مميزات تويوتا كورولا موديل 2022

إعادة بيع السيارة عملية ناجحة إلى حد كبير.

ثابتة عند السير على الأراضي الغير ممهدة والطرق السريعة.

مزودة بأفضل وسائل الحماية والأمان.

الكراسي الداخلية يمكن التحكم بها وطيها كيفا تريد.

معدل استهلاكها من البنزين مناسب واقتصادي.

حجمها مناسب للرحلات العائلية.

عيوب تويوتا كورولا موديل 2022

سعر السيارة يبدو وأنه مبالغ فيه بالنسبة لمنافسيها في السوق وبالنسبة إلى إمكانياتها.

شاشة الترفيه بطيئة الاستجابة في بعض الأحيان.

ضعف قدرة السيارة على المناورة مقارنة بالسيارات المنافسة.

ارتفاع سعر قطع غيارها وعملية صيانتها صعبة نظرًا لأنها سيارة جديدة.

عزل السيارة للضوضاء الخارجي ضعيف.

لا يوجد في القسم الخلفي للسيارة فتحات تكييف.

حجم الصندوق الخلفي ضيق إلى حد ما.

أسعار تويوتا كورولا 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل