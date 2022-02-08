بسعر 37 الي42 الف ريال أرخص السيارات الصينية 2022 الجديدة في الاسواق بالاسعار والمواصفات

كشفت الأسواق السعودية عن أفضل وأرخص السيارات الصينية 2022 في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه السيارات حزمة من أفضل السيارات المقدمة من جمهورية الصين، وتشمل السيارات المتوفرة سيارات من الكروس أوفر والإس يو في الرياضية متعددة المهام وكذلك سيارات الهاتشباك والسيدان، وسنقدم لكم كل سيارة بتفاصيلها والأسعار المقدمة بها في سوق السيارات السعودي، وتتميز السيارات بالكثير من الإمكانيات الرائعة ومناسبة للأشخاص الذين ليس في مقدرتهم شراء سيارة جديدة بأسعار عالية.

أرخص السيارات الصينية 2022 في السوق السعودية

1. سيارة شيري اريزو 3

مواصفات سيارة شيري أريزو :-

سعة موتور السيارة المكون من أربع أسطوانات هي 1500 سي سي.

قوة الموتور تبلغ حوالي 107 حصان.

بينما الموتور متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

أقصى سرعة تبلغها السيارة في غصون 13 ثانية هي 100 كيلو متر لكل ساعة.

بينما أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي تتراوح بين 42 ألف و100 ريال إلى 44 ألف و500 ريال سعودي.

2. سيارة بايك X35

مواصفات السيارة:-

الموتور يتكون من أربع أسطوانات بقدرة حصانية قدرها 116 حصان وسعته تبلغ حوالي 1500 سي سي.

يقترن بفتيس أوتوماتيكي وتنتمي السيارة إلى فئة سيارات الكروس أوفر.

سعر السيارة يتراويح بين 52 ألف و888 ريال حتى 59 ألف و788 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.

3. سيارة شانجان السفن

مواصفات السيارة:-

السيارة تتميز بوجود فتيس أوتوماتيكي مكون من أربع أسطوانات وسعته تبلغ 1500 سي سي وقوته 105 حصان.

تعمل السيارة بخاصية الجر الخلفي للعجلات بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

تتميز بوجود خاصية التوزيع الالكتروني لفرامل السيارة.

بينما مزودة بوسائد هوائية وحساسات ركن هلفية.

بينما أسعار السيارة تتراوح بين 37.835 إلى 42.435 ريال سعودي.

4. سيارة ام جي 5

مواصفات السيارة:-

سعة موتور السيارة 1.5 لتر (1500 سي سي) وقوته حوالي 112 حصان.

يتكون الموتور من أربع أسطوانات ويقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا من النوع CVT.

بينما سعر السيارة يبدأ من 47 ألف و900 ريال سعودي حتى سعر 59 ألف و975 ريال سعودي.

5. سيارة شيري تيجو

مواصفات السيارة:-