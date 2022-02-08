كورولا كروس هي اختيار تويوتا لمستخدميها الراغبين في الجمع بين كورولا سيدان ومواصفات سيارات الكروس اوفر الجبارة الوعرة، وتعد تويوتا أحد علامات السيارات التي حققت نجاحات عالمية عديدة في العقد الأخيرة والذي سبقه خاصة في المملكة العربية السعودية، وهناك موديلات لدى تويوتا حققت نجاحات خرافية في السعودية مثل لاندكروزر وكامري ويارس وكذلك سيارة تويوتا برادو.

سعر كورولا كروس رخيص يخطف الأنظار.. تويوتا بأسعار مفاجأة 100%

جاءت اسعار كورولا كروس هايبرد الجديدة 2022 في فئة سعرية لتنافس عدد كبير من السيارات الناجحة من داخل تويوتا أو خارجها.

وفي الوقت نفسه يبدأ سعر الفئة الأولى من السيارة من حاجز الـ85 ألف ريال سعودي لفئة LE.

ومروروا بالفئة الثانية هايبرد تحت اسم XLE بسعر يخطى حاجز الـ92 ألف بـ690 ريال.

وتأتي الفئة الأعلى من سيارة تويوتا التي من المفترض أنها جاءت لتناسب أسرة حديثة بسعر 104 ألف ريال.

مواصفات السيارة الخرافي من تويوتا سيارة كورولا CROSS

مساحات الاحتفاظ بالأمتعة في السيارة واسعة، ويوفر ارتفاع خلوص السيارة عن الأرض راحة للراكبين من عيوب الطريق إن وجد.

وفي الوقت نفسه قوة محرك السيارة مناسبة للعديد من الاستخدامات وتمكن كذلك من خوض المغامرات وهي 169 حصان ميكانيكي.

تصميم بودي السيارة الخارجي والفرش الداخلي جاء ليكون شبابي وعصري لأقصى درجة حيث تسر السيارة الناظرين لها.

هيكل السيارة الكورس أوفر يمنحها أعلى أداء في الطرق الوعرة ومقاومة جيدة في حالات ارتفاع ثقل السيارة اثناء السير.

كورولا CROSS وحش تويوتا الوحش الجديدة الذي لم يظلم الأمان على حساب الأداء