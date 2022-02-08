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عمر شويل - جدة يارس 2021 للتنازل بدون مقابل بأقل من 750 ريال سعودي.. تويوتا رخيصة - ثقفني
تعد يارس 2021 من السيارات التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية وهناك حالات متميزة من السيارة المشار إليها للبيع بنظام التنازل بأقل الأقساط، ونظام البيع بالتنازل عبارة عن نقل ملكية سيارة تم شراؤها من البنوك السعودية بنظام التقسيط والقيام بالتنازل عنها هو بيعها قبل انتهاء هذه الأقساط على أن يستمر المشتري في السداد لحين انتهاء مدة التقسيط أيًا ما كانت، وتعد السيارات المرفقة في هذا المقال استشارية للتعريف بأرخص الأقساط للحصول على أفضل الصفقات.
يارس 2021 للتنازل بدون مقابل بأقل من 750 ريال سعودي
- هناك سيارة تويوتا يارس في الرياض وهي للتنازل على بنك الرياض، السيارة بنزين.
- وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، ممشى السيارة هو 32 ألف كيلومتر، وهي من أول مالك بعد الوكالة.
- السيارة بحالة الزيرو وليست بها لا صدمات ولا ملاحظات، لون السيارة هو الأبيض، قسطها الشهري 740 ريال.
- كذلك السيارة مستعملة استعمال نظيف حالة البودي بدون خدوش مؤثرة.
- الدفعة الأخيرة للسيارة هي 22 ألف ريال وراح منها 8 شهور.
يارس بأرخص الأقساط للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية
- كذلك هناك سيارة يارس في مكة بقير اتوماتيكي، ممشى السيارة 36 ألف كيلومتر، حالة السيارة متميزة خاصة في البودي الخارجي.
- وفي الوقت نفسه دفعة السيارة الأخيرة هي 14 ألف ريال سعودي، التنازل بدون مقابل لعملاء بنك الراجحي فقط.
- تكييش السيارة 55 ألف ريال بدون فوائد، السيارة من الداخل بكمالياتها بدون أي ملاحظات.
- محرك السيارة وناقل الحركة وجميع زجاج السيارة بحالة فوق المتوسطة.، القسط الشهري 731 ريال شهري.
للتنازل سيارات يارس اقتصادية بأرخص الأسعار وأنظف الحالات
- الحالة القادمة متميزة، وهي سيارة يارس في وهي تقع في الجوف، السيارة مستعملة استعمال خفيف.
- وفي الوقت نفسه السيارة للتنازل بدون مقابل، الممشى 50 ألف كيلومتر، القسط الشهري 749 ريال شهري.
- دفعة التملك الأخيرة هي 20 ألف ريال سعودي، حالة البودي من الخارج بملاحظات بسيطة خدوش غير ملحوظة.
- لون السيارة هو اللون الرمادي، حالة تكييف السيارة 10 على 10 وكذلك حالة جميع تجهيزاتها.
- وفي الوقت نفسه السيارة على 60 شهر من وكالة عبداللطيف جميل وتم سداد 10 أقساط.
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