يارس 2021 للتنازل بدون مقابل بأقل من 750 ريال سعودي.. تويوتا رخيصة

تعد يارس 2021 من السيارات التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية وهناك حالات متميزة من السيارة المشار إليها للبيع بنظام التنازل بأقل الأقساط، ونظام البيع بالتنازل عبارة عن نقل ملكية سيارة تم شراؤها من البنوك السعودية بنظام التقسيط والقيام بالتنازل عنها هو بيعها قبل انتهاء هذه الأقساط على أن يستمر المشتري في السداد لحين انتهاء مدة التقسيط أيًا ما كانت، وتعد السيارات المرفقة في هذا المقال استشارية للتعريف بأرخص الأقساط للحصول على أفضل الصفقات.

يارس 2021 للتنازل بدون مقابل بأقل من 750 ريال سعودي

هناك سيارة تويوتا يارس في الرياض وهي للتنازل على بنك الرياض، السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة هو 2021، ممشى السيارة هو 32 ألف كيلومتر، وهي من أول مالك بعد الوكالة.

السيارة بحالة الزيرو وليست بها لا صدمات ولا ملاحظات، لون السيارة هو الأبيض، قسطها الشهري 740 ريال.

كذلك السيارة مستعملة استعمال نظيف حالة البودي بدون خدوش مؤثرة.

الدفعة الأخيرة للسيارة هي 22 ألف ريال وراح منها 8 شهور.

يارس بأرخص الأقساط للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك سيارة يارس في مكة بقير اتوماتيكي، ممشى السيارة 36 ألف كيلومتر، حالة السيارة متميزة خاصة في البودي الخارجي.

وفي الوقت نفسه دفعة السيارة الأخيرة هي 14 ألف ريال سعودي، التنازل بدون مقابل لعملاء بنك الراجحي فقط.

تكييش السيارة 55 ألف ريال بدون فوائد، السيارة من الداخل بكمالياتها بدون أي ملاحظات.

محرك السيارة وناقل الحركة وجميع زجاج السيارة بحالة فوق المتوسطة.، القسط الشهري 731 ريال شهري.

للتنازل سيارات يارس اقتصادية بأرخص الأسعار وأنظف الحالات