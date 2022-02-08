المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة بيستون t33.. وأسعارها في الأسواق

تميزت السيارة بيستون t33 أنها واحدة من أصغر طرازات الكروس أوفر في عالم السيارات والتي تتبع أيضاً علامة بيستون، كما أنها تعد من أهم السيارات SUV داخل سوق السيارات المحليفقد جاءت السيارة بيستون T33 بتصميم خارجي مذهل لديه قدرة كبيرة على جذب العملاء، بالإضافة لتوافر كافة التجهيزات والكماليات اللازمة للترفية داخل السيارة وتوافر وسائل الأمان والسلامة.

مواصفات السيارة بيستون T33

يتوفر داخل السيارة بيستون T33 العديد من وسائل الأمان والراحة لقائد المركبة والركاب من حوله مع توافر نظام يتم من خلاله تثبيت مقاعد الأطفال في مقاعد السيارة الخلفية، وفيما يلي نوضح أهم مواصفات السيارة بيستون T33:

المواصفات الخارجية

يوجد داخل السيارة بيستون T33 وسائد هوائية من الأمام وجانبية أيضاً تعمل على حماية السائق والراكب الأمامي من التعرض للإصطدامات المفاجئة.

يتوفر داخل السيارة بيستون T33 مكابح ABS التي تمنع الإنزلاق المفاجئ بالإضافة لتوافر نظام يحدد السرعة اللازمة.

تتمتع السيارة بيستون T33 بمنطقة تخزين خلفية كبيرة الحجم تكفي لحمل كافة الأغراض وذلك حيث تقدر مساحتها حوالي 375 لتراً.

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة بيستون T33 على محرك رباعي تبلغ سعته 1600 سي سي فهو يستطيع إنتاج 114 حصان خلال 5500 لفة في الدقيقة الواحدة.

ناقل الحركة المتوفر بالسيارة أوتوماتيكياً وبه 6 سرعات مختلفة بالإضافة لإعتماد السيارة على الجر الأمامي.

سعة الخزان الخاص بالبنزين للسيارة بيستون T33 هو 50 لتر

يتوفر بالسيارة نظام تحذير في حالة فتح أحزمة الأمان، كما يوجد بالسيارة بيستون T33 مانع لتشغيل المحرك في حالات السرقة.

سعر السيارة بيستون T33

هناك فئتين من السيارة بيستون T33 داخل أسواق السيارات والذي يميز سعر كل فئة عن الأخري الإمكانيات التي تمتلكها السيارة وتوافر الكماليات بها، وفيما يلي نوضح سعر بيستون T33 داخل بعض الدول العربية: