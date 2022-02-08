اقوي وافضل عرض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 بمميزات وبمواصفات عالية الجودة على 5 سنوات

تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 ،تمثل سيارة لأند كروزر 2022 القوى المبهرة والأداء العالي الملفت للأنظار، منذ طرحها وقد لاقت أعجاب الكثير من العملاء في السوق السعودي الذي دفعهم إلى البحث عن سعر الفئات المختلفة من السيارة لشرائها أو الحصول عليها عن طريق التقسيط على فترة زمنية مناسبة، و تنفيذا لرغبه العملاء أطلقت شركه عبد اللطيف جميل أفضل عروض التقسيط لسيارة تويوتا لأند كروزر 2022.

تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022

مواصفات تويوتا لأند كروزر 2022

المحرك يعمل بقوة 409 حصان و مكون من 6 أسطوانات ويأتي بسعة 3.5 لتر.

عزم دوران السيارة يبلغ 650 نيوتن متر.

تتميز بناقل حركة أوتوماتيك ويعمل يدويا ويحتوي على 10 سرعات.

تعمل السيارة عن طريق الدفع الرباعي المستمر.

وتشمل مقصورتها الداخلية سبع ركاب.

الطول الكلى للسيارة 5115 ملليمتر والعرض 1980 مليمتر، أما ارتفاعها يبلغ 1945 ملليمتر.

مميزات تويوتا لأند كروزر 2022

تتميز بجنوط ألومنيوم بمقاس 18 بوصة.

تحتوي علي إضاءة نهارية تعمل بتقنيه LED .

تتميز بشبك أمامي من الفضة والكروم.

وتأتي مقابضها الخارجية بلون الهيكل.

تشمل خطاف خلفي لجر العربات.

تحتوي على زرار ماء للمصباح الأمامي.

مقاعد السيارة مصنوعه من القماش الفاخر.

ويمكن التحكم بمقعد السائق كهربيا.

يوجد بها أزرار تحكم على المقود.

تحتوي على مكيفان أحدهما أمامي يعمل أوتوماتيكيا وهو للراكب والسائق ويوجد مكيف خلفي للتبريد.

تشمل مصنع ذراعي خلفي بالإضافة إلى حامل أكواب.

ويوجد بها واقيات شمس قابلة للتعديل.

بها شاشه لمس بمقاس 9 بوصة مصنوعه في الصين.

تشمل نظام صوتي مكون من ست سماعات.

تحتوي على منفذ usb مزدوج يوجد في المقعد الثاني.

يوجد بها فتحة سقف وكاميرا خلفيه لمراقبة الطريق.

و حساسات أماميه وخلفية.

تحتوي على عدة وسائل أمان مثل التحكم في تمايل المقطورة والفرامل المانعة على الانزلاق و نظام مراقبه ضغط الإطارات.

ونظام يمنع تشغيل المحرك لحماية السيارة من التعرض للسرقة.

عرض تقسيط تويوتا لأند كروزر 2022