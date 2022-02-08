أقل سعر سيارات هيونداي مستعملة للتنازل في السعودية بأقل قسط وبحالة جيدة

أقل سعر سيارات هيونداي مستعملة للتنازل ، نعرض أقل سعر من سيارات هيونداي المستعملة للتنازل في المملكة السعودية بـ أقل قسط ممكن، من الجدير للذكر أن أشهر سيارات مبيعاً كانت مستعملة أو جديدة هي سيارة هيونداي بكافة فئاتها وهي تعد من السيارات الأكثر انتشارًا ومبيعًا في المملكة السعودية، علاوة على ذلك فهي أكثر توزيعًا ومبيعًا في جميع أنحاء العالم بفضل محركاتها القوية وتصميمها الخارجي الأنيق ومقصورتها الجذابة، وتختلف أسعار فئات سيارات هيونداي على حسب مواصفات وعيوب ومميزات كل فئة منها وعليها يتم تباين واختلاف الأسعار من سيارة لاخرى، سنعرض أهم عرض قسط لسيارات هيونداي بأقل سعر للتنازل من قِبل مُلاكها.

أقل سعر سيارات هيونداي مستعملة للتنازل

مجموعة من السيارات الحديثة التي تنازل عنها مُلاكها لظروف خاصة

هيونداي توسان موديل 2022

هيونداي توسان موديل 2022 مستعملة أتوماتيك عائلية.

اللون أزرق.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

مكان السيارة: الرياض.

قيمة السيارة: 96.000 ريال سعودي.

السعر للتنازل: 5.000 ريال سعودي، والقسط غير محدد.

يمكن متابعة حالة شراء السيارة من مالكها على الرقم الموضح بالصورة.

هيونداي جراند سنتافي ميد فل أوبشن

موديل عام 2021 اوتوماتيك مستعملة.

السيارة عائلية.

لون السيارة: رمادي.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

السيارة متواجدة في الرياض.

قيمة السيارة 145 ريال سعودي.

السعر للتنازل: لا يوجد.

القسط الشهري للسيارة: 1.974 ريال سعودي.

للتواصل مع مالك السيارة من خلال الصورة الموضحة.

هيونداي أكسنت 2021

هيونداي اكسنت موديل 2021 مستعملة سيدان.

2021 مستعملة سيدان. لون السيارة: رمادي.

تأمين شامل.

السيارة مغطاه بعازل للأرضية لحمايتها.

المقاعد مغطاه للحفاظ عليها من الأتربة.

السيارة متواجدة بمنطقة الخُبر.

السعر للتنازل: بدون مقابل.

قيمة القسط الشهري: 1.193 ريال سعودي.

للتواصل مع مالك السيارة عن طريق الرقم الموضع بالصورة.

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