أسعار ومواصفات كيا ريو 2021 في مصر والخارج

تحتل كيا ريو 2021 الحديثة المستوى رقم 3 في نوعية السيارات المدمجة، وسوف يشعر من يقودها بالمتعة، تستطيع تحقيق الكثير من الكيلومترات مقارنةً بالبنزين، وتصميم داخلي جيد البناء، وسوف نقدم لكم المواصفات الخاصة بها مع الأسعار وأبرز العيوب.

مواصفات كيا ريو 2021

كيا ريو 2021 تتميز مقصورتها الداخلية بالاتساع، على الرغم من أن المظهر الخارجي لها يبدو أصغر، لكنها يمكن أن تستوعب فعلًا 5 ركاب.

الكرسيين الأماميين يتميزان بالاتساع والراحة، وتوفر الكثير من السعة بالنسبة القدمين والرأس.

سلسلتان كاملتان من موصلات LATCH للكرسي الخلفي الخارجي، وحزام أمان في المقعد الخلفي الأوسط.

صنفت مؤسسة التأمين الأمريكية في RIO Sedan على أنها تحتل المرتبة رقم 2 ;تصنيف عالي في قابلية للاستخدام.

ذكاء ريو ورفاهيتها متوفر من خلال شاشة حجمها ثماني بوصة تعمل بالتاتش، وهي تبدو أكبر من بعض المنافسين.

يمكن إظهار شاشاتها أعلى لوحة القيادة، ويكون من السلاسة مشاهدتها والتعامل معها بكل سهولة، بالإضافة لكونها تستجيب بشكل سريع في وقت قياسي.

ينطبق خسارة الوقود فيها على محركها سعة 45 لتر حسب الطراز، على سبيل المثال سعة خزان 1.4 لتر تستهلك حوالي 12.5 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر، وسعة 1.6 لتر استهلاك بنزين حوالي 11.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتميز بوجود رؤية كاميرا نظام الأمان القياسي المتقدم.

أسعار كيا ريو 2021

سوف نعرض لكم الاسعار العالمية بالدولار الأمريكي لطرازات كيا ريو، وكذلك الأسعار في السوق المحلي المصري فيما يلي:

يبدأ سعر الموديل الحديث 16 ألف دولار تقريبًا، وهو ما يعد نموذجيًا بالنسبة لسيارة سيدان صغيرة.

سيارة السيدان الطراز الأعلى من نوعها بسعر 16،690 دولارًا.

بينما تبدأ كيا ريو هاتشباك ذات المستوى الواحد فقط من 16990 دولار.

كيا ريو 2021 في مصر تتراوح اسعار الهاتشباك من 267 ألف حتى 310 ألف جنيه مصري.

يختلف ثمن شراء السيدان من كيا ريو في مصر ولكنه يكون تقريبًا بين 285 ألف و340 ألف جنيه مصري .

ميزات كيا ريو 2021

السمات الرياضية تجعل القيادة ممتعة.

جودة تصنيع متينة لهذه السيارة مع الأخذ في الاعتبار السعر.

مدة ضمان طويلة.

تقنية معلومات ذكية، وعناصر رفاهية يسهل استخدامها.

تصميم مثالي يجعل الجلوس مريح.

عيوب كيا ريو 2021