سعر هيونداي اكسنت 2022 سيارة أنيقة بأسعار خيالية مواصفات لا تقارن

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت 2022 سيارة أنيقة بأسعار خيالية، طرحت شركة هيونداي الكورية الشهيرة في عالم السيارات سيارة جديدة رائعة ومتميزة داخل الأسواق السعودية لتغزو عالم السيارات السعودي، سيارات هيونداي أكسنت التي بمجرد طرحها نالت شهرة كبيرة واسعة للمميزاتها الكثيرة من توفير بالوقود وتوفر الراحة لكل راكبيها بأعداد كبيرة، وتدخل تلك السيارة من ضمن سلسلة سيارات السيدان المتميزة التي لها طابع عملي انسيابي تعمل بنظام الدفع الأمامي كما أنها مصممة في غاية من الأناقة والمتميز بسيارات هيونداي أكسنت 2022 التي تحتوي على شبك أمامي بتصميم خلية النحل، كما أن بها خطوط حادة وبارزة وتمتاز السيارة بوجود إطار من الكروم بكل أطراف نوافذ السيارة وغيرها من المميزات إلى جانب سعر سيارة الذي يخطف الأنظار سنتعرف معكم من خلال المقال عن أسعار سيارات هيونداي اكسنت 2022 الأنيقة.

سعر هيونداي اكسنت 2022 مواصفات لا تقارن

السيارة مجهزة بعجلات بتصميم 15 أو 16 بوصة ( أنش)، حيث قد طرحت شركة هيونداي الكورية سيارة أكسنت 2022 إلى الأسواق السعودية بأحدث المواصفات حيث قد جاءت السيارة بأبعاد مثالية، ومقصورة داخلية مريحة تستوعب 5 أشخاص بمقاعد مخمل، ومن أهم مواصفات السيارة.

أقفال أبواب السيارة ألية. نوافذ كهربائية متميزة. بلوتوث مع أتصال USb، نظام التكييف في السيارة يدوي. صندوق خلفي للسيارة كبير بمساحة 389 لتر. عجلة القيادة بالسيارة متعددة الوظائف. شاشة معلومات وترفية كبيرة في مقدمة بنحو 7 أنش. كما تشمل سيارة أكسنت عدد 4 مكبرات للصوت.

مواصفات محرك سيارة هيونداي اكسنت 2022

تحتوي السيارة على 2 محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر المحرك الأول، يشمل المحرك أنه يقترن بناقل حركة أوتوماتيك به 6 سرعات، يولد المحرك الأول قوة بنحو 100 حصان، يعمل بنظام البنزين تستهلك السيارة حوالي 18.1 كم/ لتر.

محرك السيارة الثاني رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر.

كما يولد محرك سيارة الثاني بقوة 123 حصان.

يعمل المحرك بنظام بنزين ويستهلك وقود بنحو 16.8 كم/لتر.

المحرك الثاني يقترن به ناقل أوتوماتيكي بنحو 6 سرعات.

سعر هيونداي أكسنت 2022 بالسعودية