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عمر شويل - جدة تخفيض سعر هيونداي سوناتا الجديدة لأكثر من 16% شامل الضريبة، نتحدث اليوم عن واحدة من أهم إصدارات هيونداي 2022 وهي نسخة سوناتا فليت بمحرك 2.5 لتر، وحصلت السيارة على هذا المسمى ( Fleet ) لأول مرة هذا العام كمسمى جديد لفئة ستاندر المعروفة. سوناتا فليت الجديدة تعتبر هي الفئة الأولى والأقل تجهيزاً بين 9 فئات طرحتها هيونداي هذا العام من طراز سوناتا، 6 منها تأتي بمحرك عادي بينما طُرحت الفئات الثلاث الأخرى بمحرك هايبرد هجين. نتناول اليوم أبرز مواصفات وتجهيزات سوناتا ستاندر 2022، كما نكشف لكم عن عرض حصري لفترة محدودة بحيث يمكنك الحصول على السيارة بخصم يصل إلى 16 بالمائة.

تخفيض سعر هيونداي سوناتا الجديدة

تأتي السيارة بمحرك اقتصادي 4 اسطوانات بحجم 2.5 لتر بقوة 194 حصان، وهي تعمل بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد السرعات، مع العلم أنه نفس المحرك الموجود في جميع إصدارات سوناتا لهذا العام وبنفس صرفية الوقود 16.5 كيلو متر لكل لتر، وذلك بعيداً عن الفئات الهجينة وفئة ان لاين الأعلى والتي تأتي بمحرك رباعي يولد قوة 290 حصان. انخفض سعر هيونداي سوناتا فليت 2022 ضمن تخفيضات السيارات بمعرض عبد الرحمن عماد الدين، وبلغ سعرها الآن 90 ألف و275 ريال شامل الضريبة بدلا من 107 ألف و220 ريال في عرض حصري ولفترة محدودة.

تتميز فئة فليت أو فئة ستاندر بالمسمي الجديد كما اتفقنا بجنوط الومينيوم مقاس 17 إنش وشبك أمامي مميز لعشاق الفخامة، حساسات خلفية مع العلم أن السيارة من الوكيل بدون حساسات، إضاءة رئيسية أمامية وخلفية ليد وكشاف ضباب خلفي. تأتي هيونداي سوناتا فليت الجديدة مجهزة بحيث يمكنك فتحها والتحكم بها من خلال الريموت، كما أنها مزودة بمواصفات قياسية للأمان تتضمن مكابح مانعة للإنغلاق مزودة بتقنية دعم الفرامل، أحزمة امان ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، حساس ضغط للإطارات وتحكم في الثبات بالاضافة إلى نظام مساعدة على المرتفعات.

سوناتا فليت موديل 2022

تأتي سوناتا ستاندر الجديدة من الداخل بمقاعد قماش مخمل، زجاج النوافذ كهربائي بالكامل وجميع الأبواب مزودة بأقفال أوتوماتيكية، تحكم رباعي من خلال عجلة القيادة متعددة الأغراض في كل من الوسائط، مثبت السرعة، عداد الرحلات واتصال البلوتوث. المقاعد الأمامية للسيارة مخصص لها منفذ يو اس بي للشحن السريع ومنفذ طاقة إلى جانب حاملات اكواب ومسند بالوسط درج، كما أن هناك منفذ يواس بي خلفي للشحن السريع مع مسند خلفي وحاملات اكواب. كما تتميز سوناتا فليت 2022 بنظام أمان و6 مكبرات الصوت ومكيف أوتوماتيكي مدعوم بفتحات تكييف خلفية تغطي كافة المساحة الداخلية للسيارة.