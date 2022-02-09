سيارات كامري 2022 مستعملة أسعار رخيصة جديدة أقل بـ5000 ريال

تويوتا كامري 2022 وحش الطريق الجديدة من العلامة اليابانية الأبرز في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، وتحتل كامري مكانة متقدمة في قائمة السيارات التي تمكنت من توزيع أكبر عدد من النسخ في عام 2021 في المملكة، ويرجع نجاح السيارة لعوامل أبرزها أن السيارة تعطي درجة عالية من الراحة والفخامة للمستهلك هذا بالإضافة إلى قوة المحرك الخرافية التي تقدر بـ176 حصان ميكانيكي، وهناك العديد من السيارات التي تقدمها تويوتا لسوق السيارات في السعودية ومن بين أبرز هذه الاختيارات كامري ولاندكروزر ويارس وكذلك جيب برادو.

انخفاض تويوتا كامري 2022 المستعملة أسعار رخيصة جديدة أقل بـ5000 ريال

انخفضت اسعار كامري المستعملة ووصل هذا الانخفاض في بعض الحالات لـ5000 آلاف ريال سعودي، وهناك سيارة كامري في مكه.

وفي الوقت نفسه السيارة موديل 2022 فئة HEV GLE، قير السيارة اتوماتيكي، حالة السيارة بدون خدش.

ممشى السيارة أقل من 100 كيلومتر، حالة المحرك وناقل الحركة اصفار، سعر السيارة هو 111 ألف ريال سعودي.

وكانت اسعار نفس هذه السيارة المستعملة قبل بداية عام 2022 تترواح ما بين الـ124 ألف والـ125 ألف ريال.

كامري الفخامة تسير على أربع عجلات في المملكة العربية السعودية بأنظف الحالات وأقل الأسعار

هناك سيارة كامري في الرياض ممشى 6000 كيلومتر فقط، نوع الوقود بنزين، السيارة نص فل، وتحتوي على تجهيزات جبارة.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة 2022 وسعرها هو 115 ألف ريال سعودي، حالة السيارة العامة بحالة 95%.

السيارة تمتلك عدد من الإضافات مثل التظليل العازل للبودي وكذلك إعادة تنجيد المقاعد.

كذلك تحتوي السيارة على شاشة ذو جودة عالية في التابلوه الخاص بها.

حالات نظيفة من كامري بممشى قليل وبودي بدون ملاحظات