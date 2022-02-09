نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 32 الف ريال سعودي أرخص و اقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات جبارة في المقال التالي
أرخص و اقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية، ومن منا لا يريد امتلاك أحدث السيارات وبأقل سعر ممكن وهذا ما تقدمه حاليًا شركات تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية تمنح بعض الشركات الفرصة في امتلاك أحدث السيارات داخل المملكة بأرخص الأسعار وتجمع بين الإمكانيات التي تناسب الجميع كما قررت بعض الشركات خفض الأسعار بعد الأزمات التي مر بها الكثير منذُ بداية أزمة فيروس كورونا في العالم.
أرخص و اقوي أنواع السيارات الحديثة في السعودية
مع الظروف التي تمر بها البلاد ووقف الكثير من الأعمال واحتياج البعض لامتلاك السيارات قامت بعض الشركات بخفض أسعار السيارات.
بكافة الإمكانيات المناسبة للكثير وجاءت أرخص أنواع السيارات الحديثة على الترتيب التالي:
سيارة شنجان السفن موديل 2021
- تم طرح السيارة في شركات السيارات بأسعار تبدأ من 32.900 ألف ريال سعودي.
- يتكون محرك السيارة من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1.5 لتر.
- يعمل محرك السيارة بقوة 105 حصان.
- تم عمل هيكل السيارة بنظام ديناميكي يحتوي على أضواء من الأمام تعمل بواسطة LED.
سيارة شيفروليه سبارك LS
- تبدأ سعر السيارة داخل شركات تجارة السيارات بأسعار 36.900 ألف ريال سعودي.
- يعمل المحرك باستخدام أربع أسطوانات وتبلغ سعته حوالي 1.4 لتر.
- أقصى عزم دوران للمحرك حوالي 127 نيوتن لكل متر.
- يستهلك وقود السيارة حوالي واحد لتر لمسافة 19.6 كيلومتر.
سيارة تويوتا يارس
- تم طرح السيارة بسعر 45.900 ريال سعودي
- تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة مانيوال له 5 سرعات.
- تبلغ سعة المحرك 1.3 لتر.
- يعمل المحرك باستخدام أربع أسطوانات وقوته 98 حصان.
أسباب انهيار أسعار السيارات في السعودية
- لاحظ الكثير انخفاض مفاجئ في أسعار السيارات داخل المملكة بسبب قلة الطلب عليها فقامت كثير من الشركات بخفض الأسعار
- وتوفير كثير من عروض التقسيط ويرجع ذلك لانهيار الاقتصاد في العالم وأصبحت الحياة المرفه مقتصرة على بعض العائلات
- فقط خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم منذُ عام 2020.
- ومع هذا الانهيار تأثرت كثير من الشركات والأعمال أدى إلى وقف بعض العاملين من عملهم وخفض المرتبات
- وبالتالي لن يقرب أحد من شراء السيارات وسط هذه الظروف.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ