نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة فورد موستنج 2022 وأسعار السيارة وألوانها الجديدة تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة فورد موستنج 2022 ، سيارة فورد موستنج التي تعد سيارة أسطورية تشهد تغيرات مثيره وتلك التغيرات لطراز سنة 2022 وذلك بإدخال شركة فورد بعض الألوان الجديدة في السيارة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحزم، وللأسف يظل محرك V8 هو مصدر عدم رضا العملاء المحورية وذلك لمحدودية القوة للمحرك. جدير بالذكر أن شركة فورد لن تنتج سيارات فورد موستنج 2022 بمحرك V8 فقط وإنما ستنتجها بقوة تعتبر اقل من سابقاتها بواقع 10 أحصنة و10 رطل/قدم من العزم، ورغم ذلك سوف تكلف هذه الموستنج سعر أعلى وللمزيد من المعلومات تابعنا في السطور القادمة.

مواصفات سيارة فورد موستنج 2022

شركة فورد نشرت أسعار المجموعة الجديدة وهي مجموعة موستنج MY22.

كما انه وبينما بقي سعر سيارة EcoBoost بلا تغيير عند سعر 27205 دولار. بالإضافة إلى 32225 دولار للطراز الأساسي والأعلى على التوالي. كما انه بناءَ على ذلك فبالتالي أصبحت الطرازات تحديداً أحدث سيارات فورد التي تعمل بمحرك V8 أغلى. كذلك سيرتفع أسعار موستنج 2022 سيارة فورد موستنج جي تي كوبيه 2022. من 36،285 دولار إلى 36،450 دولار أمريكي. كما انه بالإضافة إلى سيارة جي تي بريميوم كوبيه من 40،285 دولار أمريكي إلى 40،450 دولار أمريكي. جدير بالذكر أن هذه زيادة قدرها 165 دولارًا.

أسعار سيارات فورد

كذلك نتحدث عن الجانب المشرق في الموضوع. حيث تضيف أحدث سيارات فورد وهي سيارة فورد موستنج 2022 ألوان جديدة. كما أن الحزم الجديدة المعروضة تشمل حزمة Coastal Limited كوستال ليميتد (تبلغ 995 دولار أمريكي).

بالإضافة إلى حزمة كاليفورنيا الخاصة المحدثة (1.995 دولار أو 2495 دولار عند الدمج مع حزمة أداء جي تي). كما انها حزمة مظهر الجليد الأبيض الجديدة (1.995 دولار أمريكي). بالإضافة إلى حزمة التخفي (1.995 دولار أمريكي). كما أن تلك الإضافات الجديدة لــ أحدث سيارات فورد ستلعب بالتأكيد دور هام في خطط فورد لكي تجذب المشترين الأصغر سنا. بالإضافة إلى خطط فورد لكي يتم تقديم محركين هجينيين لسيارتها موستنج.

أحدث سيارات فورد

كما ستشهد سيارة GT بريميوم كونفرتيبل زيادة في الأسعار تعادل أكبر زيادة في الأسعار تخص موستنج ماك 1 الكهربائية بالكامل. كذلك أحدث سيارات فورد ارتفعت من 52400 دولار إلى 53000 دولار. وذلك بزيادة تقدر بــ600 دولار. بينما تشهد سيارة فورد موستنج 2022 شيلبي GT500 زيادة تقدر بــ565 دولار إلى 73.465 دولار.كما بقيت رسوم الوجهة والتسليم بلا تغيير يقدروا بـــ1.195 دولار.

ونتمنى أن تكون مقالتنا عن فورد موستنج 2022 و مواصفات سيارة فورد موستنج 2022 قد نالت إعجابكم.