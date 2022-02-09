نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 وسعر هيونداي كاسبر الجديدة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة ذات المواصفات القوية والتي كشفت عنها الشركة المنتجة بطرحها في الأسواق . العالمية والتي أطلقت عليها الشركة المنتجة اسم Hundai Casper وتم الكشف عن . سيارة هيونداي كاسبر 2022 منذ أيام قليلة بشكل رسمي من الشركة كما تتميز السيارة بسعر رخيص للغاية . كذلك مواصفات سيارة هيونداي كاسبر 2022 من الداخل والخارج تتميز عن النسخ السابقة من Hundai . حيث تعددت مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بمميزات متعددة والتي تتفاخر بها الشركة الكورية . بأنها نسخة مميزة من السيارات العملاقة والرياضية كما من خلال المقال اليوم . سنتعرف علي أسعار هيونداي كاسبر 2022 الجديدة المحددة بالأسواق العالمية وسعر السيارة الجديدة هيونداي كاسبر داخل المملكة العربية السعودية .

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 بالأسواق العالمية وداخل السعودية

تطرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بهيكل خارجي مميز للغاية حيث تم تصميمها بهيكل كروس . أنيق للغاية حيث تأتي هيونداي كروس بهيكل طوله 3 أمتار و 59 سم كما أن Hundai Casper بفضل ذلك الهيكل يمنحها . الشكل الشبابي المرغوب لفئات كبيرة علي مستوي العالم كذلك تتميز مواصفات سيارة هيونداي كاسبر 2022 بواجهة أمامية أنيقة . كما أن مصابيح سيارة هيونداي كاسبر تم تصميمها لكي ما تكون ملائمة لكافة الظروف المختلفة في الطقس . كذلك بجانب مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة في قمرتها الداخلية التي تم تجهيزها بتقنية Multimedia لأنظمة التبريد والتدفئة لمقاعد . سيارة هيونداي كاسبر بالكامل وفي السطور القادمة سنتعرف علي العديد من مواصفات هيونداي كاسبر 2022 الجديدة .

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 ومواصفاتها المتعددة

مواصفات سيارة هيونداي كاسبر 2022 المتعددة والتي تميزها عن باقي النسخ السابقة من فئتها وهي كالآتي :-

ضمن مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة تأتي في واجهة السيارة بشاشة بخاصية اللمس . تعمل الشاشة الأمامية بشكل لاسلكي لكي ما يتم الاتصال بكافة أجهزة الهواتف الذكية . كما تأتي سيارة هيونداي كاسبر 2022 بشاشة أخري أمامية تعمل علي عدادات السيارة بشكل رقمي . كذلك تم تزويد هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بنظام حماية لمنع السيارة من الانزلاق في أي منحدر أو منعطف . كما زودت هيونداي كاسبر بتقنية تجعل السيارة قادة علي تخطي أي طريق وعرة . تزويد السيارة بتقنيات حساسات لكلاً من الضوء بمصابيحها وأيضاً للمطر وضعت بالكاميرات الأمامية والخلفية . كذلك تميزت هيونداي كاسبر بنظام يعمل علي تشغيل المحرك وأنظمة تكييف السيارة عن بعد .

مميزات سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 التي تعمل بمحركات بنزين تم تصميمها لتكون أقتصادية للغاية . كما أن تلك المحركات داخل سيارة هيونداي كاسبر 2022 سعتها اللترية 1.0 لتر وعزم قوة المحركات 76 حصان . كذلك تأتي هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بفئة محركات أخري بتقنية T-GDI سعة 1.0 لتر وعزم قوتها 100 حصان . ومن ضمن مميزات سيارة هيونداي كاسبر بأنها مزودة بأربعة سرعات مختلفة بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي .

أسعار هيونداي كاسبر 2022 الجديدة بالسوق السعودي والسوق العالمي

تطرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 داخل السوق الكوري الجنوبي بسعر 11503 دولار أمريكي . أما سعر هيونداي كاسبر السابق يمكن لأي مستهلك إضافة ترقيات للسيارة مثل مرآة قابلة للتعتيم بجانب عجلة قيادة مدفأة . وذلك بدفع قيمة 274 دولار أمريكي . كما أذأ كانت الرغبة في تزويد السيارة بكسوة داخلية بقيمة 499 دولار أمريكي . سعر هيونداي كاسبر الجديدة بالسعودية تم تحديده بقيمة 51054 ريال سعودي وذلك لموديل Modern Casper . كما تحدد سعر هيونداي كاسبر 2022 الجديدة موديل Insperation بقيمة 60037 ريال سعودي .

طرح سيارة هيونداي كاسبر 2022 الجديدة الإنتاج الكوري الجنوبي داخل الأسواق العالمية . بأكثر من موديل والتي تتميز بانسيابية وشكل شبابي داخل المملكة العربية السعودية والتي تتعدد بها المزايا التي تجعل أي عاشق للسيارة يقتني كاسبر الجديدة .