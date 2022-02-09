ووصل الوحش الياباني.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر تعد من أهم ما يبحث عنه مختلف المطلعين على كل جديد يخص عالم السيارات الزاخر بالجديد مع التعديل على النسخ القديمة ومن السيارات وإليكم تلك السيارة المحدثة كليا وهي من ماركة تويوتا الشهيرة موديل ممتاز وهو إف جي كروزر، والذي يعد واحد من بين أقوى موديلات السيارات المشهورة، والتي من الممكن أن يتم شرائها من قبل الكثيرين من راغبي اقتناء السيارة الفارهة بالملحقات المميزة للرفاهية، ومن خلال الآتي مزيد من التفاصيل حول شاحنة إف جي كروزر المميزة، مع بيان سعر الشراء بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية.

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر نتابعها من خلال التقرير الآتي حيث تعد الشاحنة الأكثر تميز من نوع إف جي كروزر حاملة للعديد من المواصفات الأكثر تميز، والتي تعتبر من بين أقوى الشاحنات للسير على الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي نقدم مزيد من التفاصيل حول لسيارة ومواصفاتها.

مواصفات سيارة إف جي كروزر

مواصفات سيارة إف جي كروزر من أهمها ما يأتي من تلك السطور المقبلة:

السيارة قد أتت بمحرك بالقوة مئتين ثمانية وستين حصان.

استهلاك الوقود يصل للمستوى تسعة ونصف لتر.

متواجد بالسيارة جنوط العجلات بمقاس سبعة عشر بوصة.

متواجد بالسيارة جنوط العجلات بمقاس سبعة عشر بوصة. متوفر المحرك بعدد ستة اسطوانات.

أهم التجهيزات في السيارة

السيارة متمتعة بعدد من التجهيزات التي تجعلها من بين الخيارات الأفضل بعالم تصنيع السيارات، وأهم تجهيزاتها ما يلي:

السيارة تصميمها مميز ومتوفر بها عدد بابين متسعين ومن الممكن أن تتم إزالتهما.

السيارة أيضا كل ملحقاتها تعد مغطاة تماما بخام المطاط.

الناقل الحركي للسيار نوعه أوتوماتيك، ومدرج لخمس سرعات.

متواجد بالسيارة نوع كاميرا خلفية عالية الدقة والجودة.

توفر مكيف أوتوماتيكي.

توجد الشاشة من نوع تاتش.

يتواجد أيضا بالسيارة مشغل خاص بالسي دي.

مقصورة السيارة واسعة ومريحة.

تكلفة شراء السيارة

السيارة متواجدة بالسوق المحلي والعالمي بعدد من الفئات وعليه فإن هناك تفاوت في الأسعار وهذا ما يكون وفقا للملحقات التي تتواجد بالموديل المنتمي لكل فئة والسعر يبدأ من 167 ألف ريال سعودي بالسوق المحلي.