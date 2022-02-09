أقوي عروض عبد اللطيف.. تقسيط تويوتا كورولا أحدث موديل 2022 بدون مقدم على 5 سنوات في السعودية

نقدم إليكم تقسيط تويوتا كورولا 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية، وتصل مدة تقسيط السيارة إلى خمس سنوات ويختلف القسط الشهري باختلاف فئة السيارة حيث أن السيارة متوفرة بفئتي السيارة الإثنين، وتعتبر سيارة تويوتا موديل كورولا للعام الجاري أحد أفضل السيارات المقدمة في الأسواق مؤخرًا وتتميز بموثوقية عالية فهي منتج ياباني يبحث عنه الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم سواء في الأسواق السعودية أو المحلية.

أبرز مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتميز سيارة تويوتا كورولا الجديدة بعدة مواصفات ومميزات مختلفة وتتمثل فيما يلي:-

الجديدة بعدة مواصفات ومميزات مختلفة وتتمثل فيما يلي:- سعة الحقيبة الخلفية الخاصة بالسيارة تبلغ 50 لتر.

شكلها عصري وجذاب إلى حد كبير ومفضلة لدى الكثير من المشترين.

قوة موتور السيارة تبلغ 120 حصان وأقصى عزم دوران 190 نيوتن لكل متر.

يبدأ التسارع من الصفر حتى سرعة قدرها 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 12 ثانية.

يقترن موتور السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات وسعته تبلغ 1600 سي سي.

تعتمد السيارة على خاصية الجر الأمامي للعجلات وحجم خزان البنزين 92 لتر.

بينما وزن السيارة الكلي يبلغ 136 1.260 كيلو جرام وإرتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 136 مللي متر.

الأطوال الثلاثة على الترتيب هم 4.640 مللي متر و1780 مللي متر و1435 مللي متر من طول وعرض وارتفاع.

في الفئات الأعلى تجهيزًا يتم التحكم في زجاج السيارة كهربيًا بينما في الفئات القياسية يعمل مانيوالي.

نظام التكييف يعمل باللمس ولا يؤثر على محرك السيارة.

بينما مقاس جنوط العجلات يبلغ 15 بوصة وتعمل العجلات بنظام المالتي.

الشاشة الخاصة بإعدادات السيارة مقاسها 4.3 بوصة وشاشة الكاسيت مقاسها 7 إنش.

بينما السيارة تدعم رايدو FM ونظام الإم بي ثري.

منافذ AUX و USB.

تحتوي على فتحة من السقف بانورامية في الفئات العليا فقط .

مزودة بحساسات ركن ذاتية تساعد في الركن عند الخطر والصدمات والمطر.

اقتصادية إلى أكبر حد في استهلاك البنزين.

أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 وعروض التقسيط