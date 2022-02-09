هيونداي وجمالها.. أسعار ومواصفات هيونداي أيونيك موديل 2022 الجديدة كليا ابداع في التصميم

إليكم أهم مواصفات وإمكانيات سيارة هيونداي أيونيك 5 2022 اليابانية الجديدة في السوق المحلية والعالمية، وكانت قد كشفت شركة هيونداي اليابانية عن السيارة الجديدة في أواخر العام الماضي مؤكدة أنها تنتظر من السيارة إقبال وجذب أنظار كبير جدًا في العام الجاري، وانطلقت السيارة بالانتشار في الأسواق كالسوق الإماراتية والكويتية والسعودية خلال الفترة الماضية وسنوضح شرح تفصيلي أكثر لكل ما يخص السيارة للأشخاص الراغبة في شراء ومعرفة المزيد عن السيارة.

هيونداي وجمالها.. أسعار ومواصفات هيونداي أيونيك موديل 2022

طول السيارة يبلغ حوالي 4.635 مللي متر وارتفاعها 1.605 مللي متر.

عرض السيارة يصل إلى حوالي 1.890 مللي متر وطول قاعدة عجلات السيارة 3000 مللي متر.

حقيبة الصندوق الخلفية حجمها يبلغ 1.591 مللي متر وواسعة ومريحة.

مقاس الجنوط الرياضي لعجلات السيارة يبلغ 20 بوصة.

التصميم الداخلي واقعي يشبه المنازل ومريح للكثير من الركاب من جميع الأعمار.

تعمل بتقنية Hyundai smart sense.

أنظمة الراديو تعمل بالأقمار الصناعية ومزودة بنظام الملاحة البحرية.

مزودة بخاصية الوقوف التلقائي بدون التدخل ويمكن شحنها في وقت أقل من نصف ساعة.

تحتوي على أكثر من منفذ يو إس بي ومخرج يو إيه إكس.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المتصلة بالهواتف الذكية.

بينما خاصية الدخول التلقائي بدون استخدام مفاتيح السيارة.

مراقبة النقطة العمياء وضغط الهواء على إطارات السيارة.

بينما فتحة من السقف بانورامية.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

بينما حساسات الركن أمامية وخلفية تعمل أوتوماتيكي.

يقترن الموتور بناقل حركة مكون من عدة سرعات مختلفة.

مميزات سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022

التصميم الداخلي للسيارة يحاكي المستقبل كما أن مقصورتها الداخلية جذابة ومبهرة.

مزودة بمميزات أمن وسلامة عالية التقنية.

بينما نظام الشحن يعمل في اتجاهين مختلفين.

عيوب سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022

تسارع السيارة أقل من تسارع سيارات تسلا.

بينما سعرها مبالغ فيه قليلًا وخاصة عند المقارنة بينه وبين سيارات السوق المنافسة لها.

أسعار سيارة هيونداي أيونيك موديل 2022 في السوق العالمية

سعر سيارة هيونداي أيونيك الجديدة في الفئات الأولى يبدأ من 45 ألف دولار أميركي وبذلك فهو أقل بكثير من أسعار سيارات تيسلا التي تنافسها ولكنه أعلى من السيارات المنافسة الأخرى.