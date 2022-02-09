اطلاق وحش السيارات.. جيب جراند واجونير Jeep Grand Wagoneer 2022 سيارة SUV الفاخرة الانيقة بمواصفاتها الجبارة

تعد سيارة جيب جراند واجونير 2022 واحدة من أفضل سيارات الجيب التي تنافس كل من فورد اكسبديشن، و هيونداي باليسايد ، كيا تيلورايد و شيفروليه تاهو والتي ظهرت مؤخرًا في نهاية العام الماضي وتوقعت شركة الجيب أنها ستصبح واحدة من أشهر السيارات في بدايات عامنا الجاري 2022 وقد كانت، وسنقوم في مقالنا اليوم بتوضيح كل مميزات وعيوب السيارة وأبرز مواصفاتها والإمكانيات المزودة بها وكذلك أسعارها سواء في السوق المحلية أو العالمية.

مواصفات ومميزات سيارة جيب جراند واجونير 2022

تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام.

موتور السيارة قوته تبلغ 471 حصان والسيارة تحتوي على سبع فتحات.

بينما قدرة السيارة على السحب حوالي عشرة آلاف رطل.

بينما مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد المضيئة أوتوماتيك.

فتحة من السقف بانورامية مكون من لونين مختلفين.

تحتوي على أربع نوافذ تحمي السيارة من الأمام وخزان بنزين وعلبة خاصة بالنقل.

بينما خاصية السحب تعمل كهربيًا بخطوات جانبية .

مقاس جنوط عجلات السيارة الرياضي يتراوح بين 20 إلى 22 بوصة بحسب الفئة مصنوع من مادة الألومنيوم.

العجلة مغطاه بغطاء ثلاثي الأبعاد ملون بالأكريليك.

تحتوي من الجوانب على مرايا مطلية باللون الأسود ومصابيح الأبواب مطلية بالكروم اللامع.

قوة نظام السيارة الصوتي تبلغ حوالي 1,375 واط.

بينما طول السيارة يصل إلى 214.7 بوصة وهي أطول قليلًا من سيارة إسكاليد وأقل طولًا من سيارة إسكاليد ESV.

الألوان المتوفرة من السيارة

الأبيض اللامع.

الأسود الماسي.

الفضي زينيت.

الأبيض الفاخر.

الأحمر المخملي.

الأزرق الصخري.

الرمادي البلطيقي.

الأخضر لون الصخور.

الأزرق السماوي.

الأمبر الريد.

مميزات سيارة جيب جراند موديل واجونير

محرك السيارة قوته 471 حصان من النوع V8.

تحتوي السيارة على ثلاثة صفوف واسعة.

قدرتها عالية على السير على الطرق الغير ممهدة.

تتميز بخاصية التعليق الهوائي.

عيوب سيارة جيب جراند واجونير

سعرها أغلى قليلًا من السيارات المنافسة لها من نفس الفئة.

غير اقتصادية في استهلاك البنزين.

بينما حجم الحقيبة الخلفية ضيق نسبيًا.

سعر سيارة جيب جراند موديل واجونير

سعر السيارة يبدأ من 87 ألف دولار أميركي أي فيما يعادل حوالي 326 ألف و231 ريال سعودي في السوق السعودية.