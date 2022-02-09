نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير 50 ألف ريال و تخفيض ربع الثمن على تويوتا أفالون 2022 بريميوم الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير 50 ألف ريال و تخفيض ربع الثمن على تويوتا أفالون 2022 بريميوم الفاخرة الأكثر مبيعاً بالمملكة، انضمت فئة فل كامل من السيارة الفاخرة الأولى في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر بسعر مناسب جداً مقارنة بالمواصفات الرائعة إلى تخفيضات السيارات بالمملكة، حيث تعتبر تويوتا أفالون الأكثر مبيعاً في المملكة مقارنة مع منافسيها، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد بالإضافة إلى شركة السيارات التي تقدم هذا العرض المميز على سيارة تويوتا أفالون 2022 بريميوم الفاخرة.

توفير 50 ألف ريال على تويوتا أفالون 2022

تتميز السيارة بمحرك ضخم سداسي الإسطوانات سعة 3500 سي سي قوة 297 حصان قير أوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام الدفع أمامي، أصبحت تتوفر بسعر 154 ألف و 300 ريال بدلا من 203 ألف و 550 ريال، تخفيض يتجاوز 24% توفير 50 ألف ريال و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة ضمن تخفيضات مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات، تتميز سيارة تويوتا أفالون 2022 فل كامل بريميوم بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية و جانبية و عدد خمس أحزمة أمان.

تخفيض ربع الثمن على تويوتا أفالون 2022

تتميز فئة بريميوم فتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 17 انش، اضاءات ليد بالكامل، ليد نهاري، انارة ليد عالي واطي، اشارات على المرايا مع الطي أوتوماتيك و إشارات ليد متحركة، كما تتميز سيارة تويوتا أفالون 2022 فئة بريميوم فل كامل ب مقابض أبواب كروم، زيق كروم جانبي، حساسات امامية و تتميز خلفية السيارة ب حساسات خلفية، انوار ليد خلفيه كاملة، جناح خلفي، كاميرا خلفية و عدد 2 شكمان خلفيات، بالإضافة إلى نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، فرامل مانعة للانغلاق والتحكم في الانزلاق.

مزايا افالون 2022 بريميوم

تتميز فئة الفل كامل ضمن تخفيضات سيارات تويوتا 2022 بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف بتحكم منفصل بين السائق و الراكب، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام صوتي فاخر، آبل كار بلاي و 14 مكبر صوت، عرض المعلومات على الزجاج، مقصورة خشبية، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم، شاشة ترفيه تدعم نظام آبل كاربلاي و أندرويد أوتو، بالإضافة إلى إمكانية التحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد لسيارة تويوتا أفالون 2022 بريميوم فل كامل مع توفير 50 ألف ريال.