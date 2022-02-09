بـ700 ريال تقسيط كيا سبورتاج الاسطورة 2022 أحدث موديل على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في السعودية

بـ700 ريال تقسيط كيا سبورتاج الاسطورة 2022 أحدث موديل على 5 سنوات سيارة كيا سبورتاج من السيارات الأكثر مبيعا في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والسعودية، وقد حققت السيارة تنافس كبير من حيث الفئة السعرية والتقنيات التي تحتوي عليها حيث أنها متوفرة بأعلى قيمة مقابل أقل سعر، وهي تتنافس مع سيارة هيونداي توسان واكليبس وستروين وأصبحت تنافس سيارة رينو كادجار في السوق المصرية، وقد تتميز بتوفير كافة قطع الغيار الخاصة بها والتي تتميز بسهولة الصيانة للسيارة وهذا ما يجعلها سيارة اعتمادية في الدول العربية.

بـ700 ريال تقسيط كيا سبورتاج الاسطورة 2022 أحدث موديل على 5 سنوات

صممت السيارة من قبل المهندس المان وتتوافر في الأسواق المصرية في توكيل السيارات المتاح EIT وهذه السيارة تعتبر من السيارات الكروس أوفر المدمجة.

فقد حققت نسبة مبيعات كبيرة بين المواطنين حول العالم، وهي من سيارات الجيل الرابع للسيارات ، وقد تتوفر السيارة بمجموعة مختلفة من الفئات المتعددة الخمس فئات.

وقد يبدأ سعرها في السوق المصري من ٤٢٥ جنيها فقط لا غير، وحتى ٥٥٠ ألف جنيها مصريا.

في السوق السعودي 84 الف ريال.

يمكنك تقسيط السيارة من عبد اللطيف على مدة تصل الى 5 سنوات.

مميزات سيارة كيا سبورتاج

تحتوي السيارة على باقة من التقنيات والمميزات المختلفة التي نتعرف عليها وتتمثل في النقاط التالية:

تتمتع السيارة بالتصميم الخارجي الانيق والمميز والمناسب لكافة الشباب والأشخاص

كما ان السيارة تتمتع بتصميم داخلي سلس وأكثر بساطة من حيث الخامات العالية الجودة

وتحتوي على شاشة مختلفة تتمتع بتقديم كافة الوظائف المختلفة بسهولة ويسر

كما انها تحتوي على مجموعة مختلفة من الكماليات التي تتميز بالسقف البانوراما

وتحتوي على شنطة كيرة الحجم من الخلف تعمل لتقنية الكهرباء

كما أنها تتيح للسيارة إمكانية الدخول للسيارة وتشغيلها بتقنية عالية بدون استخدام مفتاح

كما تضم مساحة شنطة تصل إلى ٤٦٦ لتر ومن الممكن العمل على طي المقاعد الخلفية حتى يتم زيادة مساحة الشنطة في حالة الرغبة بذلك

وتحتوي على بعض من المساحات الزجاجية المختلفة الموجودة في الجوانب، وتمنح الشركة للقائدين سيارة تعمل بالوضع الرياضي للقيادة

تقنيات سيارة كيا سبورتاج