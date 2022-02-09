أسعار سيارات تويوتا ومواصفاتها بكل الفئات جديد ومستعمل في المملكة السعودية

يبحث الكثير من مستخدمي السيارات في المملكة العربية السعودية عن أسعار سيارة تويوتا نظرًا لأن تويوتا من الشركات العالمية التي توفر إليكم سيارات عالمية الصنع في جميع الأسواق الخليجية بالتحديد السوق السعودي ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على سعر سيارات تويوتا في السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 الشكل الخارجي

من أكثر الأسئلة الملحة على الجمهور ما هو شكل ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 وشكلها، وتتسم السيارة بالشكل الانسيابي كما أنها مانعة للتصادم الأمامي والخلفي، فتتوفر السيارة بشبكة أمامية وفوانيس الضباب كما أنها تحتوي على كشافين في الأمام.

كما أن السيارة مزودة بالكثير من التجهيزات والكماليات التي من بينها جنوط رياضية بمقاس 15 بوصة مع مصابيح ضباب خلفية بالإضافة لإضاءة نهارية.

إما بالنسبة لأسعار تويوتا كورولا 2022 في المملكة العربية السعودية فهو ما سوف نعرضه لحضراتكم في السطور التالية.

أسعار سيارات تويوتا في السعودية

تتوفر فئة 1500 سي سي، XLI بسعر 75 ألفاً و555 ريالاً سعودي سعودي. تتوفر فئة 1500 سي سي، XLI EXECUTIVE بسعر 79 ألفاً و235 ريال سعودي. تتوفر فئة 1500 سي سي، EXECUTIVE MRk بسعر 85 ألفاً و215 ريال سعودي. تتوفر فئة 1500 سي سي، GLI MR بسعر 91 ألفاً و195 ريال سعودي. تتوفر فئة 1800 سي سي، XLI EXECUTIVE HEV بسعر 100 ألف و740 ريال سعودي. تتوفر فئة 2000 سي سي، XLI بسعر 79 ألفاً و810 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس

تتميز سيارة تويوتا هايلكس 2022 بمحرك 4 سليندر سعتة 2.7 لتر، يولّد 164 حصانًا وعزم دوران 245 نيوتن. متر، كما أنها تعتمد علي نظام الدفع الخلفي للعجلات، كما يبلغ سعة خزان الوقود لها 80 لتر وتستهلك حوالي 11.1 لتر من الوقود عند قطع مسافة حوالي 100 متر متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي، ويبلغ معدل التسارع من 0 الي 100 كم / ساعة في غضون 11.5 ثانية.

سعر سيارة تويوتا هايلكس 2022 في المملكة العربية السعودية